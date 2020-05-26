Лавров назвал сроки следующего заседания СМИД ОДКБ

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Следующее заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ пройдет в Москве во второй половине 2020 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Следующее заседание СМИД ОДКБ мы проведем накануне Совета коллективной безопасности во второй половине нынешнего года в Москве", - сказал Лавров по итогам заседания СМИД организации в формате видеоконференции.
ОДКБ - региональная международная организация, целями деятельности которой, согласно уставу, являются "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов". При этом приоритет в достижении этих целей страны отдают политическим, а не военным средствам. В организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.