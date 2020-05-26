Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T14:33
https://ria.ru/20200526/1572006682.html
ОДКБ планирует провести видеоконференцию военных медиков
https://cdn22.img.ria.ru/images/153019/95/1530199514_0:0:2952:1662_1036x0_80_0_0_486cfabbc72ddd3256af88a9eb578e36.jpg
РИА Новости

ОДКБ планирует провести видеоконференцию военных медиков

14:33 26.05.2020
88
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГосударственные флаги стран-участниц ОДКБ
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия, как председатель в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), планирует провести научно-практическую конференцию военных медиков в ноябре текущего года, сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета глав МИД ОДКБ в формате видеоконференции.
"Военная медицина, как вы знаете, активно вовлечена в усилия нашей страны и в работу наших союзников по ОДКБ в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией. На ноябрь этого года мы планируем, как председатели в Организации Договора о коллективной безопасности провести научно-практическую конференцию военных медиков", - сказал Лавров.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 11:48
Лавров отметил важность наращивания миротворческого потенциала ОДКБ
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей ЛавровОДКББелоруссияТаджикистанАрменияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал сроки следующего заседания СМИД ОДКБ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Учения Кавказ
Учения "Кавказ-2020" и форум "Армия-2020" не отменят из-за коронавируса
Станислав Зась
ОДКБ отмечает нарастание военной опасности на западном направлении
Армен Саркисян
Президент Армении надеется на усиление интеграции ЕАЭС на фоне пандемии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров подтвердил готовность Москвы помочь Кабулу в борьбе с COVID-19
Ослабление карантинных мер в Кишиневе
В Молдавии в июне вернутся к работе рынки, библиотеки и музеи
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
На Шри-Ланке разрешили перемещение по стране
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ
Страны ОДКБ рассмотрят сотрудничество по биологической безопасности
Продуктовый магазин
В Белоруссии нет дефицита товаров, заявил министр торговли
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с министром обороны РФ Сергеем Шойгу
Путин поручил начать подготовку к параду Победы
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
В Таиланде до 30 июня продлили режим ЧП
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров отметил важность наращивания миротворческого потенциала ОДКБ
Люди на набережной в Берлине
В Германии хотят продлить меры по ограничению социальных контактов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ в Москве
Оборонно-промышленный комплекс работает на 72%, заявил Шойгу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Спасатели за сутки потушили 57 лесных пожаров в России - Авиалесоохрана
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
Лента новостейМолния