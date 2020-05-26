ОДКБ планирует провести видеоконференцию военных медиков

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия, как председатель в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), планирует провести научно-практическую конференцию военных медиков в ноябре текущего года, сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета глав МИД ОДКБ в формате видеоконференции.
"Военная медицина, как вы знаете, активно вовлечена в усилия нашей страны и в работу наших союзников по ОДКБ в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией. На ноябрь этого года мы планируем, как председатели в Организации Договора о коллективной безопасности провести научно-практическую конференцию военных медиков", - сказал Лавров.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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