В Таджикистан из России вернулись 159 граждан

"Во взаимодействии с российской стороной рейсом авиакомпании "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга в Душанбе были доставлены 159 граждан Таджикистана, в течение последних нескольких месяцев находившиеся в центрах временного содержания иностранных граждан", - сказал собеседник агентства. По его словам, этим же рейсом для погребения в Таджикистан были привезены тела двух граждан страны.