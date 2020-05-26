Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T13:37
https://ria.ru/20200526/1572003234.html
В Таджикистан из России вернулись 159 граждан
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353778_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_62c6a2256b14efb8f2258240a7c21fc2.jpg
РИА Новости

В Таджикистан из России вернулись 159 граждан

13:37 26.05.2020
625
© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот"
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
ДУШАНБЕ, 26 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Специальным рейсом авиакомпании "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга в Душанбе во вторник были доставлены 159 граждан Таджикистана, которые пребывали в центрах временного содержания, сообщили РИА Новости в Департаменте информации МИД.
"Во взаимодействии с российской стороной рейсом авиакомпании "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга в Душанбе были доставлены 159 граждан Таджикистана, в течение последних нескольких месяцев находившиеся в центрах временного содержания иностранных граждан", - сказал собеседник агентства. По его словам, этим же рейсом для погребения в Таджикистан были привезены тела двух граждан страны.
Вид из окна российского самолета во время полета
25 мая, 17:40Распространение нового коронавируса
Вывозной рейс из Таджикистана доставил в Москву 224 человека
"На первом этапе вывоза граждан из РФ основное внимание уделяется возвращению граждан Таджикистана, которые в течение последних трех месяцев находятся в центрах временного содержания иностранных граждан, в связи с этим на текущей неделе по согласованию с российскими соответствующими ведомствами все граждане Таджикистана, оставшиеся в центрах временного содержания, будут возвращены на родину", - добавил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
510000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗУральские авиалинииТаджикистанЕкатеринбургОбщество
Рекомендуем
Тест на коронавирус
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 3266
Пассажирский самолет в небе
Вывозной рейс из Таджикистана прибыл в Красноярск
Самолет в небе над Москвой
На понедельник запланированы вывозные рейсы из Таджикистана и Индии
Пассажирский самолет в небе
Вывозной рейс из Таджикистана доставил 200 россиян
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 3,1 тысячи
Вид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
Число зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 2929 человек
Вид из окна российского самолета во время полета
Вывозной рейс из Таджикистана доставил в Москву 224 человека
Совместные учения с КСОР ОДКБ Взаимодействие-2019
Страны ОДКБ планируют провести крупные учения в Таджикистане
Пограничники на киргизско-таджикской границе
Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла новая перестрелка
Российская государственная детская библиотека
В РГДБ прокомментировали обращение дочери Эдуарда Успенского
Министр топлива и энергетики РСФСР Владимир Лопухин
Первый министр энергетики России умер от коронавируса
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 38 тысяч
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
В Таджикистане заявили, что пограничники Киргизии пересекли границу
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Китайский миллиардер Стэнли Хо
В Китае умер миллиардер Стэнли Хо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Спасатели за сутки потушили 57 лесных пожаров в России - Авиалесоохрана
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
Лента новостейМолния