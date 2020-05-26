В Таджикистан из России вернулись 159 граждан

ДУШАНБЕ, 26 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Специальным рейсом авиакомпании "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга в Душанбе во вторник были доставлены 159 граждан Таджикистана, которые пребывали в центрах временного содержания, сообщили РИА Новости в Департаменте информации МИД.
"Во взаимодействии с российской стороной рейсом авиакомпании "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга в Душанбе были доставлены 159 граждан Таджикистана, в течение последних нескольких месяцев находившиеся в центрах временного содержания иностранных граждан", - сказал собеседник агентства. По его словам, этим же рейсом для погребения в Таджикистан были привезены тела двух граждан страны.
"На первом этапе вывоза граждан из РФ основное внимание уделяется возвращению граждан Таджикистана, которые в течение последних трех месяцев находятся в центрах временного содержания иностранных граждан, в связи с этим на текущей неделе по согласованию с российскими соответствующими ведомствами все граждане Таджикистана, оставшиеся в центрах временного содержания, будут возвращены на родину", - добавил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.