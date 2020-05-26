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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-05-26T12:59
https://ria.ru/20200526/1572000768.html
Власти Ленобласти поддержат самозанятых и безработных
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РИА Новости

Власти Ленобласти поддержат самозанятых и безработных

12:59 26.05.2020
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Власти Ленинградской области поддержат самозанятых и безработных региона, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса, дополнительными выплатами, сообщил РИА Новости представитель пресс-служба обладминистрации.
Постановление о пролонгировании на май финансовой поддержки самозанятых и введении новых выплат для безработных подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Благодаря этому, за текущий месяц самозанятые смогут повторно получить семь тысяч рублей.
По словам собеседника агентства, согласно документу, гражданам, уволенным с 1 января по 29 февраля 2020 года, признанным безработными до 31 мая 2020 года включительно и получающим минимальное пособие 1500 рублей, выплатят по 5000 рублей из регионального бюджета.
Исключением станут уволенные за нарушение трудовой дисциплины. Выплата будет назначена за апрель и май 2020 года, заявление для этого не потребуется.
Кроме того, самозанятые могут получить выплату 7000 рублей не один раз, как было ранее, а два раза – за апрель и май. Обратиться за выплатой можно до 30 июня.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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"По-прежнему, рассчитывать на выплату смогут самозанятые, зарегистрированные в Ленинградской области до 30 марта 2020 года включительно, оплатившие налог на доход в 1 квартале текущего года и не сдающие в аренду имущество. Тем, кто уже получил выплату за апрель, нужно повторно направить заявление в Центр занятости. Информация по подаче заявления размещена на сайте комитета по труду и занятости Ленинградской области", - отметили в пресс-службе.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
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