Власти Ленобласти поддержат самозанятых и безработных

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Власти Власти Ленинградской области поддержат самозанятых и безработных региона, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса, дополнительными выплатами, сообщил РИА Новости представитель пресс-служба обладминистрации.

Постановление о пролонгировании на май финансовой поддержки самозанятых и введении новых выплат для безработных подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко . Благодаря этому, за текущий месяц самозанятые смогут повторно получить семь тысяч рублей.

По словам собеседника агентства, согласно документу, гражданам, уволенным с 1 января по 29 февраля 2020 года, признанным безработными до 31 мая 2020 года включительно и получающим минимальное пособие 1500 рублей, выплатят по 5000 рублей из регионального бюджета.

Исключением станут уволенные за нарушение трудовой дисциплины. Выплата будет назначена за апрель и май 2020 года, заявление для этого не потребуется.

Кроме того, самозанятые могут получить выплату 7000 рублей не один раз, как было ранее, а два раза – за апрель и май. Обратиться за выплатой можно до 30 июня.