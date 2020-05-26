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2020-05-26T11:48
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Лавров отметил важность наращивания миротворческого потенциала ОДКБ
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РИА Новости

Лавров отметил важность наращивания миротворческого потенциала ОДКБ

11:48 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Наращивание миротворческого потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) требует особого внимания, это позволит силам организации участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ в формате видеоконференции.
"Особого внимания требует задача наращивания миротворческого потенциала ОДКБ. Сегодня мы продолжим обсуждать пути решения организационных вопросов и совершенствования правовой базы. Рассчитываю, что это позволит подразделениям ОДКБ участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН", - сказал Лавров.
"Считаем важным поддержание в формате ОДКБ регулярного диалога по всему спектру вопросов безопасности в Евроатлантике в интересах координации подходов союзников", - добавил он.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Станислав Зась
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Сергей ЛавровОДКББелоруссияТаджикистанООНАрменияВ мире
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