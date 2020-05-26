Лавров отметил важность наращивания миротворческого потенциала ОДКБ

"Особого внимания требует задача наращивания миротворческого потенциала ОДКБ. Сегодня мы продолжим обсуждать пути решения организационных вопросов и совершенствования правовой базы. Рассчитываю, что это позволит подразделениям ОДКБ участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН", - сказал Лавров.