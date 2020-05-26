Лавров отметил важность наращивания миротворческого потенциала ОДКБ

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Наращивание миротворческого потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) требует особого внимания, это позволит силам организации участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ в формате видеоконференции.
"Особого внимания требует задача наращивания миротворческого потенциала ОДКБ. Сегодня мы продолжим обсуждать пути решения организационных вопросов и совершенствования правовой базы. Рассчитываю, что это позволит подразделениям ОДКБ участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН", - сказал Лавров.
"Считаем важным поддержание в формате ОДКБ регулярного диалога по всему спектру вопросов безопасности в Евроатлантике в интересах координации подходов союзников", - добавил он.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.