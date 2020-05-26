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Праздник для выпускников школ в Петербурге может пройти онлайн
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РИА Новости

Праздник для выпускников школ в Петербурге может пройти онлайн

11:19 26.05.2020 (обновлено: 12:14 26.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВыпускники средней общеобразовательной школы
Выпускники средней общеобразовательной школы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Выпускники средней общеобразовательной школы. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил городским властям организовать "большой хороший праздник" для выпускников школ, который, возможно, пройдет в онлайн-режиме.
"Важно сделать большой хороший праздник – возможно, в режиме онлайн, как это позволит (эпидемическая) ситуация", - сказал Беглов на заседании правительства Петербурга в режиме видеоконференции во вторник.
"Сделайте так, чтобы слезы огорчения от "последнего звонка" стали слезами радости выпускников", - распорядился губернатор.
Беглов высоко оценил работу школьных учителей в период дистанционного обучения на фоне ограничений по коронавирусу, назвав ее "героическим подвигом", поскольку педагогам пришлось оперативно перестраивать образовательный процесс. "Дистанционный режим работы, на который перешли школы, не может быть основанием для снижения зарплаты (учителям)", - отметил он.
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Ранее в конце апреля вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов назвал "маловероятным" проведение праздника выпускников школ "Алые паруса" на набережных в этом году.
Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.
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