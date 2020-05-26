РЖД начинают возвращать отмененные ранее из-за COVID-19 поезда

РЖД ранее из-за снижения пассажиропотока на фоне ситуации с коронавирусом сокращали число пар "Сапсанов" между Москвой и Петербургом до 4 в сутки с увеличением рейсов в ряд дней и отменяли рейс до Нижнего Новгорода. Такой график действовал до 28 мая.

Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в апреле 2020 года на инфраструктуре РЖД снизились на фоне коронавируса на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,8 миллиона человек. Всего в январе-апреле в дальнем следовании перевезено 24,4 миллиона пассажиров (-22,1%).