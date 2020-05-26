РЖД начинают возвращать отмененные ранее из-за COVID-19 поезда

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. РЖД начали возвращать в график отменённые ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом поезда дальнего следования, пока это коснулось "Сапсанов", следует из сообщения компании.
Гендиректор РЖД Олег Белозеров на совещании у президента РФ Владимира Путина в начале мая отмечал, что холдинг отменил более половины поездов дальнего следования в России на фоне снижения перевозок пассажиров, но транспортная доступность регионов сохранена. РЖД, следовало из данных в специальном разделе о графике, отменили более 100 поездов дальнего следования в России. При этом компания отмечала, что это касается лишь имеющих альтернативу составов.
РЖД во вторник сообщили, что с 29 мая увеличат число рейсов "Сапсанов" между Москвой и Санкт-Петербургом по сравнению с действующим расписанием почти вдвое - до 8 пар в день (16 рейсов) в утренние, дневные и вечерние часы, в том числе такой поезд будет ходить из Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода через Москву и обратно. То есть, компания, начинает возвращать в расписание ранее отменённые поезда.
РЖД ранее из-за снижения пассажиропотока на фоне ситуации с коронавирусом сокращали число пар "Сапсанов" между Москвой и Петербургом до 4 в сутки с увеличением рейсов в ряд дней и отменяли рейс до Нижнего Новгорода. Такой график действовал до 28 мая.
Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в апреле 2020 года на инфраструктуре РЖД снизились на фоне коронавируса на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,8 миллиона человек. Всего в январе-апреле в дальнем следовании перевезено 24,4 миллиона пассажиров (-22,1%).
Вчера, 10:07РЖД с 29 мая вернет ряд рейсов "Сапсанов"