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2020-05-26T11:26
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РЖД начинают возвращать отмененные ранее из-за COVID-19 поезда
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РИА Новости

РЖД начинают возвращать отмененные ранее из-за COVID-19 поезда

11:24 26.05.2020 (обновлено: 11:26 26.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажирские поезда РЖД
Пассажирские поезда РЖД
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. РЖД начали возвращать в график отменённые ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом поезда дальнего следования, пока это коснулось "Сапсанов", следует из сообщения компании.
Гендиректор РЖД Олег Белозеров на совещании у президента РФ Владимира Путина в начале мая отмечал, что холдинг отменил более половины поездов дальнего следования в России на фоне снижения перевозок пассажиров, но транспортная доступность регионов сохранена. РЖД, следовало из данных в специальном разделе о графике, отменили более 100 поездов дальнего следования в России. При этом компания отмечала, что это касается лишь имеющих альтернативу составов.
РЖД во вторник сообщили, что с 29 мая увеличат число рейсов "Сапсанов" между Москвой и Санкт-Петербургом по сравнению с действующим расписанием почти вдвое - до 8 пар в день (16 рейсов) в утренние, дневные и вечерние часы, в том числе такой поезд будет ходить из Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода через Москву и обратно. То есть, компания, начинает возвращать в расписание ранее отменённые поезда.
РЖД ранее из-за снижения пассажиропотока на фоне ситуации с коронавирусом сокращали число пар "Сапсанов" между Москвой и Петербургом до 4 в сутки с увеличением рейсов в ряд дней и отменяли рейс до Нижнего Новгорода. Такой график действовал до 28 мая.
Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в апреле 2020 года на инфраструктуре РЖД снизились на фоне коронавируса на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,8 миллиона человек. Всего в январе-апреле в дальнем следовании перевезено 24,4 миллиона пассажиров (-22,1%).
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве
Вчера, 10:07
РЖД с 29 мая вернет ряд рейсов "Сапсанов"
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ТуризмНовости - ТуризмОлег БелозеровНижний НовгородРЖДВладимир ПутинМоскваСанкт-ПетербургЭкономика
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