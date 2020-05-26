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Президент Армении оценил военное сотрудничество страны с Россией
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РИА Новости

Президент Армении оценил военное сотрудничество страны с Россией

10:06 26.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкАрмен Саркисян
Армен Саркисян
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Армен Саркисян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 26 мая – РИА Новости. Военное и военно-техническое сотрудничество с Россией имеет для Еревана жизненно важное значение, заявил в интервью Sputnik Армения президент страны Армен Саркисян.
"Военное и военно-техническое сотрудничество Армении и России в двустороннем и многосторонних форматах имеет для нас жизненно важное значение", - сказал Саркисян.
По его мнению, обе страны одинаково заинтересованы в укреплении и расширении отношений в рамках ОДКБ, "чтобы своевременно и эффективно отвечать на все вызовы и угрозы".
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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