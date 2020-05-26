Президент Армении оценил военное сотрудничество страны с Россией

ЕРЕВАН, 26 мая – РИА Новости. Военное и военно-техническое сотрудничество с Россией имеет для Еревана жизненно важное значение, заявил в интервью Sputnik Армения президент страны Армен Саркисян.
"Военное и военно-техническое сотрудничество Армении и России в двустороннем и многосторонних форматах имеет для нас жизненно важное значение", - сказал Саркисян.
По его мнению, обе страны одинаково заинтересованы в укреплении и расширении отношений в рамках ОДКБ, "чтобы своевременно и эффективно отвечать на все вызовы и угрозы".
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.