Вывозной рейс с россиянами прибыл из Индонезии в Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Самолет c россиянами прибыл с индонезийского острова Бали в аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
Согласно этим данным, рейс авиакомпании "Россия" FV6296 Денпасар-Санкт-Петербург-Москва прилетел в Пулково в 06.23 мск.
Ранее сообщалось, что на борту самолета находятся 390 человек. Часть пассажиров рейса выйдут в Пулково, остальные отправятся в Москву.
Как сообщала пресс-служба администрации губернатора Петербурга, рейсом из Денпасара в Петербург вернутся 169 россиян. Почти все они жители Петербурга и Ленинградской области, несколько человек – жители других регионов. Сразу после прибытия в аэропорту "Пулково" у пассажиров возьмут анализы, проверят наличие симптомов, выдадут официальное предписание о 14-дневном карантине. После выдачи продезинфицированного багажа на специальных автобусах в сопровождении ГИБДД жителей Петербурга и Ленинградской области перевезут на самоизоляцию по месту жительства. Жители других регионов разместятся в обсерваторе в Курортном районе.
С начала апреля в аэропорту "Пулково" встретили более 30 вывозных рейсов более чем из 10 стран. В Петербург вернулись почти 2500 человек.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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