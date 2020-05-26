Вывозной рейс с россиянами прибыл из Индонезии в Петербург

С начала апреля в аэропорту "Пулково" встретили более 30 вывозных рейсов более чем из 10 стран. В Петербург вернулись почти 2500 человек.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.