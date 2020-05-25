У Бориса Джонсона после COVID-19 ухудшилось зрение

"Мне приходится носить очки впервые за много лет. Я думаю, что из-за его вероятного воздействия. <...> Вполне, вполне возможно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом", — сказал Джонсон в ходе брифинга. Трансляцию вел телеканал Sky News

Премьер-министр объявил, что заражен коронавирусом, 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. Третьего апреля он в видеообращении сообщил, что у него сохраняется высокая температура. Пятого числа Джонсона доставили в больницу для необходимых анализов.

Шестого апреля офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и его направили в реанимацию. Седьмого апреля стало известно, что подключение к ИВЛ премьеру не понадобилось, он дышит самостоятельно и получает стандартное кислородное лечение. Девятого апреля Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.

Премьер-министр вернулся в лондонскую резиденцию на Даунинг-стрит 26 апреля и приступил к работе на следующий день.