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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T23:27
https://ria.ru/20200525/1571981241.html
У Бориса Джонсона после COVID-19 ухудшилось зрение
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570354343_0:0:2733:1537_1036x0_80_0_0_229950759ba5ab594473cdc0f3b1069a.jpg
РИА Новости

У Бориса Джонсона после COVID-19 ухудшилось зрение

23:21 25.05.2020 (обновлено: 23:27 25.05.2020)
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© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa FowlesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что после перенесенного COVID-19 у него ухудшилось зрение.
"Мне приходится носить очки впервые за много лет. Я думаю, что из-за его вероятного воздействия. <...> Вполне, вполне возможно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом", — сказал Джонсон в ходе брифинга. Трансляцию вел телеканал Sky News.
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Премьер-министр объявил, что заражен коронавирусом, 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. Третьего апреля он в видеообращении сообщил, что у него сохраняется высокая температура. Пятого числа Джонсона доставили в больницу для необходимых анализов.
Шестого апреля офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и его направили в реанимацию. Седьмого апреля стало известно, что подключение к ИВЛ премьеру не понадобилось, он дышит самостоятельно и получает стандартное кислородное лечение. Девятого апреля Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Премьер-министр вернулся в лондонскую резиденцию на Даунинг-стрит 26 апреля и приступил к работе на следующий день.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
10 Даунинг-стрит официальная резиденция и офис премьер-министра Великобритании в Лондоне
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
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