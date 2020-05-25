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В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
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РИА Новости

В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

22:43 25.05.2020 (обновлено: 01:11 26.05.2020)
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Минкомсвязь предложила провести в Москве эксперимент по использованию специального мобильного приложения вместо паспорта. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов правовых актов.
Документ предусматривает, что эксперимент пройдет с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. Приложение получит название "Мобильный идентификатор". Оно сможет заменить паспорт на территории России при предоставлении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг.
В частности, приложение можно будет использовать для получения госуслуг в электронном виде — например, для выписки из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости или для регистрации физлица в качестве индивидуального предпринимателя. Часть услуг можно будет получить с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Приложение можно будет использовать вместо паспорта при личном обращении, в том числе для заключения трудового договора в электронном виде, а также для покупки авиа- и железнодорожных билетов на рейсы внутреннего сообщения. Кроме того, приложение позволит подтвердить возраст при покупке алкоголя или табачной продукции.
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Проект постановления также предлагает утвердить порядок проведения эксперимента. Согласно документу, "Мобильный идентификатор" — специальное программное обеспечение, которое может устанавливаться на подключаемые к Сети мобильные устройства, например смартфон или планшет.
Активировать программу в ходе эксперимента смогут россияне, достигшие 18-летнего возраста, зарегистрированные по месту жительства или пребывания в столице и имеющие паспорт. Для получения приложения необходимо будет обратиться в пилотный МФЦ и предоставить заявление, паспорт, согласие на обработку персональных данных и информацию об имеющейся учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации, а также в Системе управления доступом к информационным ресурсам Москвы. Если таких учетных записей нет, тогда следует предоставить сведения для регистрации в них.
Для активации мобильного приложения гражданин вместе с заявлением должен передать свои биометрические данные. Для этого используется специальная "криптокабина", расположенная в МФЦ, — программно-технический комплекс для приема документов и обработки, передачи и проверки персональных данных россиян.
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Обсудить 13
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)МоскваТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Это электронный фашизм.
25 мая, 23:29
некто из России
6831003
так вот ты какая печать антихристова
26 мая, 00:05
aale7704865217
5931303
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