Украина захотела "выбить" Россию из космических программ США

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украина может "выбить" Россию из американских космических проектов, только для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства страны Владимир Усов в интервью изданию " Левый берег ".

По его словам, в мире есть 10-12 стран, способных производить свои космические аппараты и ракеты-носители, из которых только пять имеют налаженный полный производственный цикл.

"Это такой своеобразный элитный клуб, где Украина сохраняет свою субъектность", — пояснил Усов.

Он добавил, что Киев, как и Вашингтон, в настоящее время зависит от Москвы в ракетостроении, так как не производит двигатели первой ступени. Однако Усов уверен, что Украина может начать изготавливать двигатели и поставлять их США.

"Мы можем их производить, так как в советские времена подобные двигатели были созданы силами наших конструкторских бюро. Если мы это сделаем, у нас появится не номинальный, а реальный полный производственный цикл, и мы перестанем зависеть от России", — объяснил Усов.

По оценке главы украинского космического агентства, для реализации этого плана осталось найти 30-40 миллионов долларов.

Усов рассказал, что российские двигатели в США используются на ракете-носителе Atlas ULA и ракете среднего класса Antares. По его словам, Штаты ищут альтернативу этим двигателям. Он утверждает, что Украина может помочь в этом, если наладит производство у себя, и уже обратилась к американцам с более выгодным, чем у России, предложением. Усов не уточнил, что именно Киев предложил Вашингтону, учитывая, что в стране не производят аналогов российского двигателя.

"Если украинским руководством будет принято соответствующее политическое решение, мы смогли бы выбить российские компании из проекта Antares, как минимум", — заключил Усов.

Российские двигатели РД-180 устанавливают на американские ракеты-носители семейства Atlas. Эти ракеты, по словам аналитиков, используются для "критически важных космических запусков, осуществляемых в интересах национальной безопасности США".

Ранее журнал National Interest писал, что закон обязывает американские ВВС отказаться от использования РД-180, однако, по прогнозам издания, этого не случится как минимум до 2024 года.