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РИА Наука
2020-05-26T00:23
https://ria.ru/20200525/1571980662.html
Украина захотела "выбить" Россию из космических программ США
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РИА Новости

Украина захотела "выбить" Россию из космических программ США

22:37 25.05.2020 (обновлено: 00:23 26.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРакетный двигатель РД-180
Ракетный двигатель РД-180
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Ракетный двигатель РД-180. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украина может "выбить" Россию из американских космических проектов, только для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства страны Владимир Усов в интервью изданию "Левый берег".
По его словам, в мире есть 10-12 стран, способных производить свои космические аппараты и ракеты-носители, из которых только пять имеют налаженный полный производственный цикл.
"Это такой своеобразный элитный клуб, где Украина сохраняет свою субъектность", — пояснил Усов.
Он добавил, что Киев, как и Вашингтон, в настоящее время зависит от Москвы в ракетостроении, так как не производит двигатели первой ступени. Однако Усов уверен, что Украина может начать изготавливать двигатели и поставлять их США.
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"Мы можем их производить, так как в советские времена подобные двигатели были созданы силами наших конструкторских бюро. Если мы это сделаем, у нас появится не номинальный, а реальный полный производственный цикл, и мы перестанем зависеть от России", — объяснил Усов.
По оценке главы украинского космического агентства, для реализации этого плана осталось найти 30-40 миллионов долларов.
Усов рассказал, что российские двигатели в США используются на ракете-носителе Atlas ULA и ракете среднего класса Antares. По его словам, Штаты ищут альтернативу этим двигателям. Он утверждает, что Украина может помочь в этом, если наладит производство у себя, и уже обратилась к американцам с более выгодным, чем у России, предложением. Усов не уточнил, что именно Киев предложил Вашингтону, учитывая, что в стране не производят аналогов российского двигателя.
"Если украинским руководством будет принято соответствующее политическое решение, мы смогли бы выбить российские компании из проекта Antares, как минимум", — заключил Усов.
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17 апреля, 14:45РИА Наука
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Российские двигатели РД-180 устанавливают на американские ракеты-носители семейства Atlas. Эти ракеты, по словам аналитиков, используются для "критически важных космических запусков, осуществляемых в интересах национальной безопасности США".
Ранее журнал National Interest писал, что закон обязывает американские ВВС отказаться от использования РД-180, однако, по прогнозам издания, этого не случится как минимум до 2024 года.
В конгрессе также признавали невозможность замены российских двигателей на американские в ближайшие десять лет.
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РИА НаукаРоссияСитуация на УкраинеРД-180СШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Что они там нюхают? Какие двигатели из Украины? Всё чубатые, все что вам досталось от СССР, вы под улюлюкание развалили. И никогда ни чего не восстановите.
25 мая, 23:36
Арсений Новиков
14940002
Эдак еще и США с Луны выбьют... "А це - під помідори"...
25 мая, 22:42
YSYar S
42970002
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