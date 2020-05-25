В Пензенской области выписали еще 110 пациентов после лечения от COVID-19

САРАТОВ, 25 мая - РИА Новости. Врачи в Пензенской области в понедельник выписали еще 110 пациентов после лечения коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших выросло до 1365, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Сегодня выписаны 110 человек. Итого выздоровевших - 1365", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Всего в области лабораторно подтверждены 1803 случая коронавируса, скончались 15 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.