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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T22:31
https://ria.ru/20200525/1571980505.html
В Пензенской области выписали еще 110 пациентов после лечения от COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_0:170:3153:1944_1036x0_80_0_0_b2d2478071c8ce24dc3baa5ded51c970.jpg
РИА Новости

В Пензенской области выписали еще 110 пациентов после лечения от COVID-19

22:31 25.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 25 мая - РИА Новости. Врачи в Пензенской области в понедельник выписали еще 110 пациентов после лечения коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших выросло до 1365, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Сегодня выписаны 110 человек. Итого выздоровевших - 1365", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Всего в области лабораторно подтверждены 1803 случая коронавируса, скончались 15 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПензенская областьОбщество
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