Поклонская назвала местью уголовные дела на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская назвала симуляцией и местью предъявленные ей украинской прокуратурой обвинения.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу "прокуратуры Автономной Республики Крым", входящей в Генпрокуратуру Украины, сообщили, что Поклонскую обвиняют в создании преступной организации для совершения тяжких и особо тяжких преступлений в Крыму и участии в ней. Кроме того, ее обвиняют в незаконном лишении свободы, похищении людей, нарушении законов и обычаев войны, а также в ряде преступлений, которые квалифицируются как государственная измена.
"Привычная реакция для нынешних украинских правоохранителей – заниматься симуляцией. У меня складывается такое впечатление, что они живут и работают в виртуальном мире. Прокуратура – виртуальная, дела – виртуальные, расследование тоже виртуальное", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что ей достоверно ничего не известно об анонсированных украинской прокуратурой уголовных делах.
"Подобные заявления, как и оскорбления расцениваю как угрозу и оказание давления на меня по политическим мотивам и в связи с выполняемыми мной должностными обязанностями. Это месть за мой отказ выполнять преступные приказы лиц, организовавших в 2013 – 2014 годах в Украине государственный переворот и вооруженным путем захвативших власть в стране", - отметила Поклонская.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".