Поклонская назвала местью уголовные дела на Украине

"Привычная реакция для нынешних украинских правоохранителей – заниматься симуляцией. У меня складывается такое впечатление, что они живут и работают в виртуальном мире. Прокуратура – виртуальная, дела – виртуальные, расследование тоже виртуальное", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что ей достоверно ничего не известно об анонсированных украинской прокуратурой уголовных делах.

"Подобные заявления, как и оскорбления расцениваю как угрозу и оказание давления на меня по политическим мотивам и в связи с выполняемыми мной должностными обязанностями. Это месть за мой отказ выполнять преступные приказы лиц, организовавших в 2013 – 2014 годах в Украине государственный переворот и вооруженным путем захвативших власть в стране", - отметила Поклонская.