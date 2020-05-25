США фактически создали из Украины протекторат, заявил Небензя

КЕМЕРОВО, 25 мая - РИА Новости. Недавняя публикация "пленок" бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко показала, что США фактически создали из Украины протекторат, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.
"На хребте Евросоюза (в 2014 году, после событий майдана - ред.) на Украину въехали американцы, которые фактически создали протекторат Украины, что хорошо видно из недавней скандальной публикации телефонных переговоров Байдена и Порошенко", - сказал Небензя в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Ранее внефракционный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Один из разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он якобы пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. При этом в одном из разговоров Порошенко якобы признался Байдену, что "нет коалиции в парламенте". Деркач заявил, что все многочасовые записи, полученные от журналистов, были переданы в офис генпрокурора вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела.