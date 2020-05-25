На Украине в волынской психбольнице 67 человек заболели COVID-19

"В Олыке с начала вспышки зарегистрировано 67 случаев, в том числе два летальных. Болезнь обнаружили у 21 медицинского работника и 46 пациентов этого учреждения. Поражен один из двух корпусов больницы, в котором размещены три отделения. Один человек лечится в областной инфекционной больнице, это представитель медицинского персонала, остальные находятся на амбулаторном лечении", - сообщила Щербак. Видео брифинга опубликовано на странице областной администрации в Facebook.