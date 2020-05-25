На Украине в волынской психбольнице 67 человек заболели COVID-19

КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Шестьдесят семь человек заразились коронавирусной инфекцией в Олыцком отделении Волынской областной психиатрической больницы на Украине, об этом на брифинге в понедельник сообщила заместитель председателя Волынской обладминистрации Татьяна Щербак.
По последним данным минздрава, в Волынской области зафиксировано 783 случая инфицирования коронавирусом, 182 человека выздоровели.
"В Олыке с начала вспышки зарегистрировано 67 случаев, в том числе два летальных. Болезнь обнаружили у 21 медицинского работника и 46 пациентов этого учреждения. Поражен один из двух корпусов больницы, в котором размещены три отделения. Один человек лечится в областной инфекционной больнице, это представитель медицинского персонала, остальные находятся на амбулаторном лечении", - сообщила Щербак. Видео брифинга опубликовано на странице областной администрации в Facebook.
Согласно последним данным минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 21 245 человек, 623 скончались, 7234 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.