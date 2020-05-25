В Карелии разрешили заниматься спортом на улице группам до десяти человек

При этом он отметил, что занятия спортом в закрытых помещениях пока остаются под запретом – до 31 мая.

"До этой даты местные жители могут выходить из дома только в строго определенных случаях: чтобы отправиться на работу, сходить в продуктовый магазин, аптеку, обратиться за экстренной медицинской помощью. Пока никаких прогулок. Также приостановлена работа парикмахерских, магазинов не первой необходимости, предприятий в сфере культуры, спорта и досуга. Въезд на территорию Ильинского и Видлицкого сельских поселений, как и прежде, разрешен только его жителям и работающим в этих населенных пунктах", - сообщил Парфенчиков.