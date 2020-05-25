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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T21:42
https://ria.ru/20200525/1571979489.html
В Карелии разрешили заниматься спортом на улице группам до десяти человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571712670_0:284:3012:1978_1036x0_80_0_0_1e0b931bc4735626449e704d17590b72.jpg
РИА Новости

В Карелии разрешили заниматься спортом на улице группам до десяти человек

21:42 25.05.2020
219
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗзанятие спортом на улице
Ззанятие спортом на улице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Занятия спортом на открытом воздухе группами не более 10 человек разрешили в Карелии, сообщает глава республики Артур Парфенчиков.
"Продолжаем поэтапное и последовательное смягчение ограничительных мер в Карелии. При этом, там, где число заболевших коронавирусом резко выросло, введенные ранее послабления отменяем, и продлеваем действие жестких мер. Так, в республике разрешаются занятия спортом на открытом воздухе для групп не более 10 человек. Конечно, при условии соблюдения социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты ‒ масок и перчаток", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
При этом он отметил, что занятия спортом в закрытых помещениях пока остаются под запретом – до 31 мая.
Глава Карелии также сообщил, что в Ильинском и Видлицком поселениях Олонецкого района, где за последние дни произошел резкий всплеск заболеваемости, все ограничительные меры продлеваются до 10 июня.
Осторожно и постепенно: ослабление антивирусных ограничений в России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В Новосибирской области людям разрешили гулять и заниматься спортом на улице.

Женщины занимаются гимнастикой в Заельцовском парке в Новосибирске
1 из 16

В Новосибирской области людям разрешили гулять и заниматься спортом на улице.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Прогулки — по парам или семьями — возможны в Ленинградской области. В регионе также открыли торговые центры и рынки.

Посетители в Усадьбе Марьино (усадьба Строгановых и князей Голициных), открытой для посещения в Тоснеском районе Ленинградской области
2 из 16

Прогулки — по парам или семьями — возможны в Ленинградской области. В регионе также открыли торговые центры и рынки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Начал снимать ограничения и Татарстан. Здесь открылись парки и скверы, торговые центры и парикмахерские.

Молодые люди играют в баскетбол в парке имени Урицкого в Казани
3 из 16

Начал снимать ограничения и Татарстан. Здесь открылись парки и скверы, торговые центры и парикмахерские.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Крыму с 18 мая отменили режим строгой самоизоляции.

Покупатели в гипермаркете Ашан после отмены режима самоизоляции в Крыму
4 из 16

В Крыму с 18 мая отменили режим строгой самоизоляции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Тем не менее жителям полуострова рекомендовали ограничить поездки, в том числе туристические.

Покупатели в гипермаркете Ашан после отмены режима самоизоляции в Крыму
5 из 16

Тем не менее жителям полуострова рекомендовали ограничить поездки, в том числе туристические.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

В Краснодарском крае с 23 мая открыли салоны красоты и некоторые магазины. Возобновил работу общественный транспорт, сняты ограничения на движение внутри муниципалитетов.

Девушка во время пробежки на улице Береговой в Краснодаре
6 из 16

В Краснодарском крае с 23 мая открыли салоны красоты и некоторые магазины. Возобновил работу общественный транспорт, сняты ограничения на движение внутри муниципалитетов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В Екатеринбурге начали отменять особый режим, введенный из-за коронавируса.

Мужчины на байдарках в Екатеринбурге
7 из 16

В Екатеринбурге начали отменять особый режим, введенный из-за коронавируса.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкПожилые женщины на набережной Алушты после отмены режима самоизоляции в Крыму.
Пожилые женщины на набережной Алушты после отмены режима самоизоляции в Крыму
8 из 16
Пожилые женщины на набережной Алушты после отмены режима самоизоляции в Крыму.
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Посетители "Усадьбы Марьино" в Ленинградской области.

Посетители в Усадьбе Марьино (усадьба Строгановых и князей Голициных), открытой для посещения в Тоснеском районе Ленинградской области
9 из 16

Посетители "Усадьбы Марьино" в Ленинградской области.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Несмотря на наметившуюся стабилизацию, "впадать в эйфорию" рано, предостерегают вирусологи.

Молодые люди катаются на велосипедах в парке имени Урицкого в Казани
10 из 16

Несмотря на наметившуюся стабилизацию, "впадать в эйфорию" рано, предостерегают вирусологи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Необходимо помнить о правилах гигиены и социального дистанцирования.

Покупатели в гипермаркете Ашан после отмены режима самоизоляции в Крыму
11 из 16

Необходимо помнить о правилах гигиены и социального дистанцирования.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В магазинах, аптеках и транспорте нужно носить маски.

Покупатели в гипермаркете Ашан после отмены режима самоизоляции в Крыму
12 из 16

В магазинах, аптеках и транспорте нужно носить маски.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Курортам и предприятиям общепита пока работать запрещено.

Женщина с ребенком на набережной Алушты после отмены режима самоизоляции в Крыму
13 из 16

Курортам и предприятиям общепита пока работать запрещено.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

По оценкам специалистов, к следующему этапу ослабления ограничений можно будет приступать через две недели.

Рыбак на набережной Алушты после отмены режима самоизоляции в Крыму
14 из 16

По оценкам специалистов, к следующему этапу ослабления ограничений можно будет приступать через две недели.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Люди занимаются спортом в парке имени Урицкого в Казани.

Люди занимаются спортом в парке имени Урицкого в Казани
15 из 16

Люди занимаются спортом в парке имени Урицкого в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Смягчение антивирусных мер должно быть осторожным и постепенным, настаивает Роспотребнадзор.

Посетители в Усадьбе Марьино (усадьба Строгановых и князей Голициных), открытой для посещения в Тоснеском районе Ленинградской области
16 из 16

Смягчение антивирусных мер должно быть осторожным и постепенным, настаивает Роспотребнадзор.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 16

В Новосибирской области людям разрешили гулять и заниматься спортом на улице.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 16

Прогулки — по парам или семьями — возможны в Ленинградской области. В регионе также открыли торговые центры и рынки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
3 из 16

Начал снимать ограничения и Татарстан. Здесь открылись парки и скверы, торговые центры и парикмахерские.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 16

В Крыму с 18 мая отменили режим строгой самоизоляции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 16

Тем не менее жителям полуострова рекомендовали ограничить поездки, в том числе туристические.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 16

В Краснодарском крае с 23 мая открыли салоны красоты и некоторые магазины. Возобновил работу общественный транспорт, сняты ограничения на движение внутри муниципалитетов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
7 из 16

В Екатеринбурге начали отменять особый режим, введенный из-за коронавируса.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
8 из 16
Пожилые женщины на набережной Алушты после отмены режима самоизоляции в Крыму.
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
9 из 16

Посетители "Усадьбы Марьино" в Ленинградской области.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
10 из 16

Несмотря на наметившуюся стабилизацию, "впадать в эйфорию" рано, предостерегают вирусологи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 16

Необходимо помнить о правилах гигиены и социального дистанцирования.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 16

В магазинах, аптеках и транспорте нужно носить маски.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
13 из 16

Курортам и предприятиям общепита пока работать запрещено.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
14 из 16

По оценкам специалистов, к следующему этапу ослабления ограничений можно будет приступать через две недели.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
15 из 16

Люди занимаются спортом в парке имени Урицкого в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
16 из 16

Смягчение антивирусных мер должно быть осторожным и постепенным, настаивает Роспотребнадзор.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
"До этой даты местные жители могут выходить из дома только в строго определенных случаях: чтобы отправиться на работу, сходить в продуктовый магазин, аптеку, обратиться за экстренной медицинской помощью. Пока никаких прогулок. Также приостановлена работа парикмахерских, магазинов не первой необходимости, предприятий в сфере культуры, спорта и досуга. Въезд на территорию Ильинского и Видлицкого сельских поселений, как и прежде, разрешен только его жителям и работающим в этих населенных пунктах", - сообщил Парфенчиков.
По данным на 25 мая, в Карелии 331 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции (в том числе 15 новых случаев за сутки, из них трое детей). Выздоровели 123 человека, умерли – двое. Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 447 пациентов, 49 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее).
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
121001
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАртур ПарфенчиковОлонецкий районРеспублика КарелияОбщество
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