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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T16:53
https://ria.ru/20200525/1571943463.html
Осторожно и постепенно: ослабление антивирусных ограничений в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571941846_187:461:3009:2048_1036x0_80_0_0_230d786c6e0f9a96c2f196398a842164.jpg
РИА Новости

Осторожно и постепенно: ослабление антивирусных ограничений в России

16:29 25.05.2020 (обновлено: 16:53 25.05.2020)
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В России стабилизировалась ситуация с коронавирусом, и многие регионы начали снимать карантинные ограничения. Ситуация в городах после отмены режима строгой изоляции — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В Новосибирской области людям разрешили гулять и заниматься спортом на улице.

Женщины занимаются гимнастикой в Заельцовском парке в Новосибирске
1 из 16

В Новосибирской области людям разрешили гулять и заниматься спортом на улице.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Прогулки — по парам или семьями — возможны в Ленинградской области. В регионе также открыли торговые центры и рынки.

Посетители в Усадьбе Марьино (усадьба Строгановых и князей Голициных), открытой для посещения в Тоснеском районе Ленинградской области
2 из 16

Прогулки — по парам или семьями — возможны в Ленинградской области. В регионе также открыли торговые центры и рынки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Начал снимать ограничения и Татарстан. Здесь открылись парки и скверы, торговые центры и парикмахерские.

Молодые люди играют в баскетбол в парке имени Урицкого в Казани
3 из 16

Начал снимать ограничения и Татарстан. Здесь открылись парки и скверы, торговые центры и парикмахерские.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Крыму с 18 мая отменили режим строгой самоизоляции.

Покупатели в гипермаркете Ашан после отмены режима самоизоляции в Крыму
4 из 16

В Крыму с 18 мая отменили режим строгой самоизоляции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Тем не менее жителям полуострова рекомендовали ограничить поездки, в том числе туристические.

Покупатели в гипермаркете Ашан после отмены режима самоизоляции в Крыму
5 из 16

Тем не менее жителям полуострова рекомендовали ограничить поездки, в том числе туристические.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

В Краснодарском крае с 23 мая открыли салоны красоты и некоторые магазины. Возобновил работу общественный транспорт, сняты ограничения на движение внутри муниципалитетов.

Девушка во время пробежки на улице Береговой в Краснодаре
6 из 16

В Краснодарском крае с 23 мая открыли салоны красоты и некоторые магазины. Возобновил работу общественный транспорт, сняты ограничения на движение внутри муниципалитетов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В Екатеринбурге начали отменять особый режим, введенный из-за коронавируса.

Мужчины на байдарках в Екатеринбурге
7 из 16

В Екатеринбурге начали отменять особый режим, введенный из-за коронавируса.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкПожилые женщины на набережной Алушты после отмены режима самоизоляции в Крыму.
Пожилые женщины на набережной Алушты после отмены режима самоизоляции в Крыму
8 из 16
Пожилые женщины на набережной Алушты после отмены режима самоизоляции в Крыму.
© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Посетители "Усадьбы Марьино" в Ленинградской области.

Посетители в Усадьбе Марьино (усадьба Строгановых и князей Голициных), открытой для посещения в Тоснеском районе Ленинградской области
9 из 16

Посетители "Усадьбы Марьино" в Ленинградской области.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Несмотря на наметившуюся стабилизацию, "впадать в эйфорию" рано, предостерегают вирусологи.

Молодые люди катаются на велосипедах в парке имени Урицкого в Казани
10 из 16

Несмотря на наметившуюся стабилизацию, "впадать в эйфорию" рано, предостерегают вирусологи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Необходимо помнить о правилах гигиены и социального дистанцирования.

Покупатели в гипермаркете Ашан после отмены режима самоизоляции в Крыму
11 из 16

Необходимо помнить о правилах гигиены и социального дистанцирования.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В магазинах, аптеках и транспорте нужно носить маски.

Покупатели в гипермаркете Ашан после отмены режима самоизоляции в Крыму
12 из 16

В магазинах, аптеках и транспорте нужно носить маски.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Курортам и предприятиям общепита пока работать запрещено.

Женщина с ребенком на набережной Алушты после отмены режима самоизоляции в Крыму
13 из 16

Курортам и предприятиям общепита пока работать запрещено.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

По оценкам специалистов, к следующему этапу ослабления ограничений можно будет приступать через две недели.

Рыбак на набережной Алушты после отмены режима самоизоляции в Крыму
14 из 16

По оценкам специалистов, к следующему этапу ослабления ограничений можно будет приступать через две недели.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Люди занимаются спортом в парке имени Урицкого в Казани.

Люди занимаются спортом в парке имени Урицкого в Казани
15 из 16

Люди занимаются спортом в парке имени Урицкого в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Смягчение антивирусных мер должно быть осторожным и постепенным, настаивает Роспотребнадзор.

Посетители в Усадьбе Марьино (усадьба Строгановых и князей Голициных), открытой для посещения в Тоснеском районе Ленинградской области
16 из 16

Смягчение антивирусных мер должно быть осторожным и постепенным, настаивает Роспотребнадзор.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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