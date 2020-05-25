Осторожно и постепенно: ослабление антивирусных ограничений в России

В Новосибирской области людям разрешили гулять и заниматься спортом на улице.
В Новосибирской области людям разрешили гулять и заниматься спортом на улице.
Прогулки — по парам или семьями — возможны в Ленинградской области. В регионе также открыли торговые центры и рынки.
Прогулки — по парам или семьями — возможны в Ленинградской области. В регионе также открыли торговые центры и рынки.
Начал снимать ограничения и Татарстан. Здесь открылись парки и скверы, торговые центры и парикмахерские.
Начал снимать ограничения и Татарстан. Здесь открылись парки и скверы, торговые центры и парикмахерские.
В Крыму с 18 мая отменили режим строгой самоизоляции.
В Крыму с 18 мая отменили режим строгой самоизоляции.
Тем не менее жителям полуострова рекомендовали ограничить поездки, в том числе туристические.
Тем не менее жителям полуострова рекомендовали ограничить поездки, в том числе туристические.
В Краснодарском крае с 23 мая открыли салоны красоты и некоторые магазины. Возобновил работу общественный транспорт, сняты ограничения на движение внутри муниципалитетов.
В Краснодарском крае с 23 мая открыли салоны красоты и некоторые магазины. Возобновил работу общественный транспорт, сняты ограничения на движение внутри муниципалитетов.
В Екатеринбурге начали отменять особый режим, введенный из-за коронавируса.
В Екатеринбурге начали отменять особый режим, введенный из-за коронавируса.
Посетители "Усадьбы Марьино" в Ленинградской области.
Посетители "Усадьбы Марьино" в Ленинградской области.
Несмотря на наметившуюся стабилизацию, "впадать в эйфорию" рано, предостерегают вирусологи.
Несмотря на наметившуюся стабилизацию, "впадать в эйфорию" рано, предостерегают вирусологи.
Необходимо помнить о правилах гигиены и социального дистанцирования.
Необходимо помнить о правилах гигиены и социального дистанцирования.
В магазинах, аптеках и транспорте нужно носить маски.
В магазинах, аптеках и транспорте нужно носить маски.
Курортам и предприятиям общепита пока работать запрещено.
Курортам и предприятиям общепита пока работать запрещено.
По оценкам специалистов, к следующему этапу ослабления ограничений можно будет приступать через две недели.
По оценкам специалистов, к следующему этапу ослабления ограничений можно будет приступать через две недели.
Люди занимаются спортом в парке имени Урицкого в Казани.
Люди занимаются спортом в парке имени Урицкого в Казани.
Смягчение антивирусных мер должно быть осторожным и постепенным, настаивает Роспотребнадзор.
Смягчение антивирусных мер должно быть осторожным и постепенным, настаивает Роспотребнадзор.