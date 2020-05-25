Глава Минпросвещения считает, что в образовании достаточно реформ

"Как лучше - четверти, триместры... может быть, для каких-то школ, которые показывают высокие результаты постоянно, дать больше свободы в этом плане. Но главное, это результат", - сказал министр и добавил, что в школе, где низкие результаты, "ребенок получает уже там некачественное образование", и школе надо помочь. По его словам, в вопросах организации учебного процесса, скорее всего, будет дифференцированный подход.