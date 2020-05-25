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Глава Минпросвещения считает, что в образовании достаточно реформ
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РИА Новости

Глава Минпросвещения считает, что в образовании достаточно реформ

21:20 25.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Москве
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов считает, что в образовании достаточно реформ, здесь не должно быть поспешных решений.
"В образовании не должно быть поспешных решений. Даже если мы видим, что что-то неправильно, но уже такая ситуация сложилась, не надо вставать и говорить: сейчас мы завтра всё изменим, и будет по-другому. Я считаю, что это неправильно, по крайней мере, в системе образования... мы должны обсуждать, это должно быть выверенное решение, и после этого окончательно его принимать. Достаточно реформ", - сказал министр в программе "Познер" на Первом канале, отвечая на вопрос об организации образовательного процесса.
Глава Минпросвещения добавил, что обсуждение ведется с учетом существующей ситуации, с применением на первых этапах возможных рекомендаций по организации учебного процесса для школ.
"Как лучше - четверти, триместры... может быть, для каких-то школ, которые показывают высокие результаты постоянно, дать больше свободы в этом плане. Но главное, это результат", - сказал министр и добавил, что в школе, где низкие результаты, "ребенок получает уже там некачественное образование", и школе надо помочь. По его словам, в вопросах организации учебного процесса, скорее всего, будет дифференцированный подход.
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Сергей КравцовОбразование - ОбществоОбщество
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