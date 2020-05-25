СК возбудил дело о сбыте просроченных аппаратов ИВЛ в Костроме

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Дело о сбыте аппаратов ИВЛ, чей срок годности истек 15 лет назад, возбуждено в Костромской области, сообщает СУСК по региону в понедельник.
"Шестого апреля 2020 года данные аппараты были отгружены покупателю со склада в городе Костроме. Согласно технической документации, на данные медицинские изделия установлен срок их хранения в упаковке производителя не более пяти лет", - говорится в сообщении.
Производитель аппаратов, Уральский приборостроительный завод, а также управление Росздравнадзора по Костромской области проинформировали следователей, что с учетом истечения всех возможных сроков хранения данных аппаратов их эксплуатация невозможна и не допускается.
"Таким образом, неустановленными лицами из числа руководства общества с ограниченной ответственностью осуществлен сбыт в крупном размере недоброкачественных медицинских изделий, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан при их использовании по прямому назначению", - сообщает следственное управление.
Возбуждено уголовное дело о сбыте недоброкачественных медицинских изделий.
Ранее сообщалось, что аналогичное дело возбуждено во Владимирской области. Следствие сообщало, что купившая аппараты фирма передала их больнице №6 Владимира в качестве спонсорской помощи. На стадии приемки медтехники выяснилось, что аппараты оказались просроченными и непригодными к использованию, сообщало следственное управление. Администрация региона заявила, что аппараты ИВЛ не были одобрены еще на стадии приемки и в больнице не использовались. История вызвала большой резонанс в СМИ.
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