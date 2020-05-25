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2020-05-25T20:03
https://ria.ru/20200525/1571977222.html
Доля несырьевого экспорта из России в марте составила 41%
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РИА Новости

Доля несырьевого экспорта из России в марте составила 41%

20:03 25.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкТоварные вагоны на ЖД путях
Товарные вагоны на ЖД путях
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Доля несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в общем объеме экспорта из РФ в первом квартале 2020 года выросла почти на 5% к аналогичному периоду прошлого года, достигнув в марте 41% от всего объема зарубежных поставок, сообщает Российский экспортный центр.
При этом, относительно февраля ННЭ в марте вырос на 13%, преимущественно за счет учеличения экспорта продукции АПК и металлов.
По данным РЭЦ, лидерами роста экспорта в первом квартале стали металлы платиновой группы (объем ННЭ составил 1,84 миллиарда долларов, рост к аналогичному периоду прошлого года - 56%); золото (1,522 миллиарда долларов, + 501%); пшеница (1,497 миллиарда долларов, +2%); подсолнечное масло (708 миллионов долларов, +35%); мороженая рыба (657 миллионов долларов, +11%), никелевые продукты (352 миллиона долларов, +88%), турбодвигатели и газовые турбины (285 миллионов долларов, + 87%), шины пневматические (255 миллионов долларов, +10%), подсолнечник (255 миллионов долларов, +1145%), кукуруза (209 миллионов долларов, +18%), трубы большого диаметра (192 миллиона долларов, +444%).
К странам-лидерам по росту несырьевого неэнергетического импорта из России в первом квартале относятся Китай (2,9 миллиарда долларов, рост на 7% к аналогичному периоду прошлого года),  Казахстан (2,7 миллиарда долларов, +12%), Великобритания (1,8 миллиарда долларов,  +156%), Турция (1,7 миллиарда долларов, +7%), Узбекистан (0,8 миллиарда долларов, +10%), Финляндия (0,7 миллиарда долларов, +6%), ОАЭ (0,6 миллиарда долларов, +374%).
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"Несырьевой неэнергетический экспорт в первом квартале, несмотря на пандемию COVID-19, показал несколько положительных тенденций. Прежде всего, рост в общем объеме экспорта, диверсификация поставок. Мы ожидали сокращения темпов объемов экспорта, но оно оказалось не настолько велико. Первый квартал этого года уступает только на 2% аналогичному периоду в спокойном 2019 году", - приводится в сообщении комментарий главы РЭЦ Вероники Никишиной.
Она отметила, что, несмотря на повсеместное снижение деловой активности в связи с карантином, "компании, которые имели экспортные контракты,  оказались гораздо в лучших условиях, чем те, которые работали только со внутренним спросом".
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Вероника НикишинаРоссийский экспортный центрЭкономика
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