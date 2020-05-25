Советник Джонсона объяснил причины нарушения карантина

ЛОНДОН, 25 мая – РИА Новости, Мария Табак. Советник британского премьера Бориса Джонсона Доминик Каммингс изложил причины, по которым он нарушил карантин, и заявил, что не жалеет о своих действиях.
Ранее газеты Guardian и Mirror выяснили, что во время самоизоляции Каммингс покинул свой дом в Лондоне и отправился за 400 километров в город Дарем, где проживают его родители. Там его появление не осталось незамеченным, и 31 марта в местное отделение полиции поступила жалоба на возможное нарушение карантина. По данным Mirror, это был не единственный раз, когда Каммингс нарушил самоизоляцию, чтобы навестить своих родителей. Сообщается, что советника Джонсона заметили с женой в Дареме 19 апреля, спустя две недели после первого выхода. Газета пишет, что, по словам прохожих, они были удивлены, увидев чиновника так далеко от Лондона в период локдауна.
5 ноября 2019, 18:36АкцентыКаммингс-аут. Бориса Джонсона "поймали" за руку его помощникаИзбирательная кампания в Британии только началась, а ситуация такая, что как бы премьеру не пришлось совершить Каммингс-аут. В смысле, не один, а два. Просто уволить помощника будет мало. Придется сделать так, чтобы все поняли, Путин с таким в разведку бы не пошел.
Каммингс, выступая на беспрецедентной пресс-конференции (советники премьера обычно держатся в тени), в частности, объяснил свой поспешный и ставший интернет-мемом "побег" с Даунинг-стрит после известия о болезни премьера: по словам Каммингса, жена позвонила ему и сказала, что ей настолько плохо, что она может потерять сознание и не сможет следить за четырехлетним ребенком. Боясь, что заболеет сам (что, по его словам, вскоре и произошло), Каммингс принял решение отвезти семью на ферму к своим родителям в Дарем, где также живет его сестра с семьей. Последовавшую через некоторое время поездку к близлежащему замку он объяснил тем, что решил проверить, может ли он после болезни водить машину.
"Это были исключительные обстоятельства, и мне нужно было найти сбалансированный подход к решению всех проблем", - сказал Каммингс.
"Я не жалею о том, что сделал", - отметил советник премьера, признав, что не консультировался с правительством о своих действиях.
Он признался лишь, что жалеет о том, что не выступил с заявлением раньше, учитывая поднявшийся скандал.
Вопреки ожиданиям, об отставке Каммингс так и не объявил, несмотря на явно негативные последствия скандала для премьера и правительства.
"Я не подавал в отставку и не рассматривал этот вариант… Я стараюсь делать все, что в моих силах, чтобы сделать страну лучше в разных отношениях. Если премьер-министр решит, что я должен остановиться… это решать премьер-министру", - сказал Каммингс.
Он также выразил надежду на то, что люди, услышав его версию событий, поймут, что он действовал из наилучших побуждений, заботясь не только о здоровье своей семьи, но также об общественном благе.
Каммингс - один из идеологов Brexit, "правая рука" Джонсона. По некоторым данным, именно Каммингс стоит за многими неоднозначными решениями премьера, многие из которых заканчивались скандалами. Его часто называют "серым кардиналом", утверждая, что именно из-за него, в частности, был вынужден уйти в отставку бывший канцлер Саджид Джавид: Каммингс якобы пытался заставить его набрать в минфин советников с Даунинг-стрит, то есть одобренных самим Каммингсом, тот отказался это сделать и был вынужден покинуть свой пост. Каммингс участвовал и в разработке "коронавирусной" стратегии правительства.