Советник Джонсона объяснил причины нарушения карантина

ЛОНДОН, 25 мая – РИА Новости, Мария Табак. Советник британского премьера Советник британского премьера Бориса Джонсона Доминик Каммингс изложил причины, по которым он нарушил карантин, и заявил, что не жалеет о своих действиях.

Ранее газеты Guardian и Mirror выяснили, что во время самоизоляции Каммингс покинул свой дом в Лондоне и отправился за 400 километров в город Дарем , где проживают его родители. Там его появление не осталось незамеченным, и 31 марта в местное отделение полиции поступила жалоба на возможное нарушение карантина. По данным Mirror, это был не единственный раз, когда Каммингс нарушил самоизоляцию, чтобы навестить своих родителей. Сообщается, что советника Джонсона заметили с женой в Дареме 19 апреля, спустя две недели после первого выхода. Газета пишет, что, по словам прохожих, они были удивлены, увидев чиновника так далеко от Лондона в период локдауна.

Каммингс, выступая на беспрецедентной пресс-конференции (советники премьера обычно держатся в тени), в частности, объяснил свой поспешный и ставший интернет-мемом "побег" с Даунинг-стрит после известия о болезни премьера: по словам Каммингса, жена позвонила ему и сказала, что ей настолько плохо, что она может потерять сознание и не сможет следить за четырехлетним ребенком. Боясь, что заболеет сам (что, по его словам, вскоре и произошло), Каммингс принял решение отвезти семью на ферму к своим родителям в Дарем, где также живет его сестра с семьей. Последовавшую через некоторое время поездку к близлежащему замку он объяснил тем, что решил проверить, может ли он после болезни водить машину.

"Это были исключительные обстоятельства, и мне нужно было найти сбалансированный подход к решению всех проблем", - сказал Каммингс.

"Я не жалею о том, что сделал", - отметил советник премьера, признав, что не консультировался с правительством о своих действиях.

Он признался лишь, что жалеет о том, что не выступил с заявлением раньше, учитывая поднявшийся скандал.

Вопреки ожиданиям, об отставке Каммингс так и не объявил, несмотря на явно негативные последствия скандала для премьера и правительства.

"Я не подавал в отставку и не рассматривал этот вариант… Я стараюсь делать все, что в моих силах, чтобы сделать страну лучше в разных отношениях. Если премьер-министр решит, что я должен остановиться… это решать премьер-министру", - сказал Каммингс.

Он также выразил надежду на то, что люди, услышав его версию событий, поймут, что он действовал из наилучших побуждений, заботясь не только о здоровье своей семьи, но также об общественном благе.