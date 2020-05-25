Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ

"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.