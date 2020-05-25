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2020-05-25T20:59
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Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
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РИА Новости

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ

20:00 25.05.2020 (обновлено: 20:59 25.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБланки ответов на пробном ЕГЭ по математике в московской школе с углубленным изучением английского языка № 1284
Бланки ответов на пробном ЕГЭ по математике в московской школе с углубленным изучением английского языка № 1284
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Единый госэкзамен по русскому языку пройдет в течение двух дней, чтобы уменьшить число присутствующих, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля — по всем учебным предметам.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о том, что 29 и 30 июня состоятся пробные ЕГЭ, они пройдут без присутствия школьников, чтобы проверить соблюдение предписаний Роспотребнадзора.
Третьего июля пройдут экзамены по литературе, географии и информатике, добавил глава ведомства.
Вторая волна ЕГЭ для желающих пройдет 3, 5, 7 и 8 августа.
Перенос начала экзамена не повлияет на сроки приемной кампании в вузах, подчеркнул министр.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
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