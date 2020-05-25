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Религия и мировоззрение
2020-05-25T19:38
https://ria.ru/20200525/1571975444.html
В Чечне отменили запрет на свадьбы по исламским канонам
https://cdn23.img.ria.ru/images/153009/32/1530093271_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_796aae84a11ba76fed8a0064cb7e11d3.jpg
РИА Новости

В Чечне отменили запрет на свадьбы по исламским канонам

19:38 25.05.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкНевеста в цветочном парке у высотного комплекса "Грозный Сити"
Невеста в цветочном парке у высотного комплекса Грозный Сити
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
ГРОЗНЫЙ, 25 мая - РИА Новости. Духовенство Чечни сняло запрет на проведение обряда бракосочетания по исламским канонам, введенный в апреле из-за коронавируса, сообщил муфтий республики Салах-Хаджи Межиев.
Муфтият Чечни 13 апреля запретил бракосочетания в республике по исламским канонам из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.
"С сегодняшнего дня мы снимаем запрет и даем разрешение на проведение обряда бракосочетания, но при этом необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора об ограниченном числе участников церемонии", - сказал Межиев в видеообращении в официальном аккаунте муфтията в Instagram.
По его словам, свадебные торжества с участием гостей необходимо перенести на более поздний срок и провести после снятия всех ограничений по коронавирусу.
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Он призвал при организации церемонии соблюдать санитарные меры и ограничения, введенные в республике в связи с пандемией.
В Чечне, по данным минздрава, зарегистрировано 1090 случаев заражения коронавирусом, 660 из них вылечились, 13 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеЧеченская республика (Чечня)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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