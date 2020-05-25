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Религия и мировоззрение
2020-05-25T19:26
https://ria.ru/20200525/1571974999.html
В РПЦ обсудили перспективы снятия ограничений на посещение храмов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570136401_0:423:2890:2048_1036x0_80_0_0_a46c0aa0342a8bba0b957153f9f4404c.jpg
РИА Новости

В РПЦ обсудили перспективы снятия ограничений на посещение храмов

19:26 25.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкХрам Христа Спасителя закрыт для посещения
Храм Христа Спасителя закрыт для посещения
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Участники рабочей группы при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции в понедельник в ходе онлайн-совещания обсудили перспективы снятия ограничений на посещение храмов в Московской епархии, сообщила пресс-служба патриарха.
"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил совещание в режиме видеоконференции рабочей группы... управляющих московскими викариатствами, представителей синодальных учреждений и подразделений Московской патриархии", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в патриархии, в рамках мероприятия обсуждались вопросы церковного служения в условиях распространения коронавирусной инфекции, принятие Государственной Думой РФ в заключительном чтении проекта федерального закона, направленного на расширение мер налоговой поддержки Церкви в условиях сложной эпидемиологической ситуации, а также "перспективы снятия ограничений в контексте предложений по поэтапному выходу из карантина, разработанных Роспотребнадзором".
Московская патриархия 11 апреля по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области проводить богослужения без участия прихожан. Позднее в РПЦ уточнили, что богослужения в Московском регионе будут совершаться за закрытыми дверями вплоть до особого распоряжения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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