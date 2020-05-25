В РПЦ обсудили перспективы снятия ограничений на посещение храмов

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Участники рабочей группы при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции в понедельник в ходе онлайн-совещания обсудили перспективы снятия ограничений на посещение храмов в Московской епархии, сообщила пресс-служба патриарха.
"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил совещание в режиме видеоконференции рабочей группы... управляющих московскими викариатствами, представителей синодальных учреждений и подразделений Московской патриархии", - говорится в сообщении.
Как уточнили в патриархии, в рамках мероприятия обсуждались вопросы церковного служения в условиях распространения коронавирусной инфекции, принятие Государственной Думой РФ в заключительном чтении проекта федерального закона, направленного на расширение мер налоговой поддержки Церкви в условиях сложной эпидемиологической ситуации, а также "перспективы снятия ограничений в контексте предложений по поэтапному выходу из карантина, разработанных Роспотребнадзором".
Московская патриархия 11 апреля по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области проводить богослужения без участия прихожан. Позднее в РПЦ уточнили, что богослужения в Московском регионе будут совершаться за закрытыми дверями вплоть до особого распоряжения.
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