В РПЦ обсудили перспективы снятия ограничений на посещение храмов

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Участники рабочей группы при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции в понедельник в ходе онлайн-совещания обсудили перспективы снятия ограничений на посещение храмов в Московской епархии, сообщила пресс-служба патриарха.