Около 20 миллионов деревьев высадили в память о героях ВОВ

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В подмосковной деревне Дубосеково Волоколамского района в рамках акции "Сад памяти" рядом с мемориалом "Героям-панфиловцам" были высажены молодые деревья. В мероприятии приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко. Количество высаженных деревьев приближается к 20 миллионам, рассказал Дмитрий Кобылкин.

Сады Памяти" уже зеленеют по всей стране и далеко за ее пределами. К акции присоединились медийные персоны, волонтеры, коллективы образовательных учреждений. Я благодарю всех неравнодушных к сохранению памяти о героическом прошлом и к защите природы", – сказал Дмитрий Кобылкин.

Он отметил, что мероприятие охотно поддержали и за границей: сады Памяти появились в Таджикистане, Сербии, Венгрии, Германии, Италии, Бельгии, Великобритании, Катаре, на Кубе, в Ливане, Люксембурге, Перу, Тунисе, США и других странах.

Из-за режима всеобщей самоизоляции акция перешла в интернет-формат, и более 12 тысяч семей решили посадить зеленые памятники в честь своих героев на приусадебных участках. Эти места они отметили на онлайн-карте сайта садпамяти2020.рф

Министр подчеркнул, что акция преследует как культурно-историческую цель – напомнить о героях Второй мировой войны, – так и экологическую: увеличение лесов и зеленых насаждений в городах согласно нацпроекту "Экология". "Сад памяти" проходит в 69 субъектах России. В 28 регионах посадки завершены. В остальных округах лесовосстановление продлится до 22 июня, к окончанию акции планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом соотечественнике, отдавшем жизнь за победу в войне.

Мой дед, Марк Федорович Аноприенко, был мобилизован на фронт 28 июня 1941 года, завершил войну 9 мая, а демобилизовался 28 октября 1945 года. Он награжден медалями "За отвагу", "За оборону Ленинграда", "За взятие Берлина", – рассказал руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.

Участие в марафоне он посвятил родственнику и учебному заведению, которое он окончил и которое находится неподалеку от памятника 28 бойцам Советской армии, остановившим в 1941 году фашистские войска у границ Москвы.

Он добавил, что к концу мая площадь лесовосстановления в России достигла почти 100 тысяч гектаров. Предварительные итоги акции также подвели в Севастополе, Татарстане, Волгоградской, Кемеровской, Ленинградской, Московской областях.