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75 лет Великой Победы
2020-05-25T19:09
https://ria.ru/20200525/1571974421.html
Около 20 миллионов деревьев высадили в память о героях ВОВ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571973539_0:42:1280:762_1036x0_80_0_0_54fb8b11f4f5b27fb1839454f2be46a5.jpg
РИА Новости

Около 20 миллионов деревьев высадили в память о героях ВОВ

19:08 25.05.2020 (обновлено: 19:09 25.05.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службой РослесхозаУчастники акции "Сады памяти" сажают деревья вблизи памятника "Героям-панфиловцам" в Подмосковье
Участники акции Сады памяти сажают деревья вблизи памятника Героям-панфиловцам в Подмосковье
© Фото предоставлено пресс-службой Рослесхоза
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В подмосковной деревне Дубосеково Волоколамского района в рамках акции "Сад памяти" рядом с мемориалом "Героям-панфиловцам" были высажены молодые деревья. В мероприятии приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко. Количество высаженных деревьев приближается к 20 миллионам, рассказал Дмитрий Кобылкин.

Сады Памяти" уже зеленеют по всей стране и далеко за ее пределами. К акции присоединились медийные персоны, волонтеры, коллективы образовательных учреждений. Я благодарю всех неравнодушных к сохранению памяти о героическом прошлом и к защите природы", – сказал Дмитрий Кобылкин.

Он отметил, что мероприятие охотно поддержали и за границей: сады Памяти появились в Таджикистане, Сербии, Венгрии, Германии, Италии, Бельгии, Великобритании, Катаре, на Кубе, в Ливане, Люксембурге, Перу, Тунисе, США и других странах.
Из-за режима всеобщей самоизоляции акция перешла в интернет-формат, и более 12 тысяч семей решили посадить зеленые памятники в честь своих героев на приусадебных участках. Эти места они отметили на онлайн-карте сайта садпамяти2020.рф.
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Министр подчеркнул, что акция преследует как культурно-историческую цель – напомнить о героях Второй мировой войны, – так и экологическую: увеличение лесов и зеленых насаждений в городах согласно нацпроекту "Экология". "Сад памяти" проходит в 69 субъектах России. В 28 регионах посадки завершены. В остальных округах лесовосстановление продлится до 22 июня, к окончанию акции планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом соотечественнике, отдавшем жизнь за победу в войне.

Мой дед, Марк Федорович Аноприенко, был мобилизован на фронт 28 июня 1941 года, завершил войну 9 мая, а демобилизовался 28 октября 1945 года. Он награжден медалями "За отвагу", "За оборону Ленинграда", "За взятие Берлина", – рассказал руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.

Участие в марафоне он посвятил родственнику и учебному заведению, которое он окончил и которое находится неподалеку от памятника 28 бойцам Советской армии, остановившим в 1941 году фашистские войска у границ Москвы.
Он добавил, что к концу мая площадь лесовосстановления в России достигла почти 100 тысяч гектаров. Предварительные итоги акции также подвели в Севастополе, Татарстане, Волгоградской, Кемеровской, Ленинградской, Московской областях.
Организаторы акции: всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов, Минприроды России и Рослесхоза. В озеленении Подмосковья в рамках акции также участвовали зампред правительства Московской области Дмитрий Куракин и представители федеральных и региональных лесоохранных организаций.
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75 лет Великой ПобедыМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дмитрий КобылкинприродаЭкология
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