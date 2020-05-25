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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T19:01
https://ria.ru/20200525/1571974120.html
Почти 400 россиян вернулись на родину из Индонезии вывозным рейсом
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РИА Новости

Почти 400 россиян вернулись на родину из Индонезии вывозным рейсом

19:01 25.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Почти 400 россиян вернулись на родину в понедельник вывозным рейсом авиакомпании "Россия" по маршруту Денпасар-Санкт-Петербург-Москва, говорится в сообщении посольства РФ в Индонезии.
"25 мая состоялся очередной вывозной рейс, выполненный авиакомпанией "Россия" по маршруту Денпасар-Санкт-Петербург-Москва. На Родину вернулись 390 человек, это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Ульяновской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областей, Республики Мордовия", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook.
В дипмиссии также отметили, что работа по вывозу остающихся в Индонезии россиян продолжается.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
Вчера, 17:47Распространение нового коронавируса
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