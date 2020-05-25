Математики "Росатома" оценили вероятность второй волны COVID-19 в Москве

"Развитие эпидемии представляет собой так называемую цепную реакцию, с которой мы постоянно сталкиваемся в своих исследованиях. Но если все процессы в ядерном реакторе контролируются и успешно прогнозируются, то ситуация с коронавирусом практически не изучена", - сказал он.