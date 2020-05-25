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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T19:01
https://ria.ru/20200525/1571974078.html
Математики "Росатома" оценили вероятность второй волны COVID-19 в Москве
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767133_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_35b77dfdf3abc3d4d374a1ca55c20823.jpg
РИА Новости

Математики "Росатома" оценили вероятность второй волны COVID-19 в Москве

19:01 25.05.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийЖенщина с зонтом в Москве
Женщина с зонтом в Москве
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вторая волна коронавирусной инфекции в Москве в долгосрочной перспективе маловероятна, такой прогноз сделали специалисты Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область).
О прогнозе рассказал научный руководитель РФЯЦ-ВНИИТФ, председатель научно-технического совета госкорпорации "Росатом" академик Георгий Рыкованов. Он выступил в понедельник в ходе организованного МИА "Россия сегодня" онлайн-собрания Российской академии наук на тему "Настоящее и будущее: моделирование выхода из коронакризиса".
Рыкованов представил результаты компьютерного моделирования течения коронавирусной инфекции в Москве. "Согласно долгосрочному прогнозу, вероятность повторного роста заболеваемости невелика", - сказал академик.
При этом Рыкованов отметил сложность, с которой сталкиваются ученые, пытающиеся моделировать динамику новой коронавирусной инфекции.
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"Развитие эпидемии представляет собой так называемую цепную реакцию, с которой мы постоянно сталкиваемся в своих исследованиях. Но если все процессы в ядерном реакторе контролируются и успешно прогнозируются, то ситуация с коронавирусом практически не изучена", - сказал он.
По его словам, "эффективность мер по сдерживанию (распространения инфекции) определяется не только официальными документами, но и поведением каждого индивида".
В ядерных центрах, занятых разработками в области ядерного оружия, в том числе в РФЯЦ-ВНИИТФ, исторически существует мощная математическая и компьютерная база, позволяющая проводить моделирование сложных процессов. О том, что математики из российских ядерных центров участвуют в прогнозировании развития ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, в апреле сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
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Ранее специалисты Лос-Аламосской национальной лаборатории (один из ведущих ядерных центров США) на основе своих расчетов сделали вывод, что Россия прошла пик эпидемии COVID-19 с вероятностью 67%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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16320011
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МИА "Россия сегодня"Алексей ЛихачевРоссийская академия наукВОЗГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МоскваСШАЧелябинская область
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