Математики "Росатома" оценили вероятность второй волны COVID-19 в Москве

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вторая волна коронавирусной инфекции в Москве в долгосрочной перспективе маловероятна, такой прогноз сделали специалисты Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область).
О прогнозе рассказал научный руководитель РФЯЦ-ВНИИТФ, председатель научно-технического совета госкорпорации "Росатом" академик Георгий Рыкованов. Он выступил в понедельник в ходе организованного МИА "Россия сегодня" онлайн-собрания Российской академии наук на тему "Настоящее и будущее: моделирование выхода из коронакризиса".
Рыкованов представил результаты компьютерного моделирования течения коронавирусной инфекции в Москве. "Согласно долгосрочному прогнозу, вероятность повторного роста заболеваемости невелика", - сказал академик.
При этом Рыкованов отметил сложность, с которой сталкиваются ученые, пытающиеся моделировать динамику новой коронавирусной инфекции.
"Развитие эпидемии представляет собой так называемую цепную реакцию, с которой мы постоянно сталкиваемся в своих исследованиях. Но если все процессы в ядерном реакторе контролируются и успешно прогнозируются, то ситуация с коронавирусом практически не изучена", - сказал он.
По его словам, "эффективность мер по сдерживанию (распространения инфекции) определяется не только официальными документами, но и поведением каждого индивида".
В ядерных центрах, занятых разработками в области ядерного оружия, в том числе в РФЯЦ-ВНИИТФ, исторически существует мощная математическая и компьютерная база, позволяющая проводить моделирование сложных процессов. О том, что математики из российских ядерных центров участвуют в прогнозировании развития ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, в апреле сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
Ранее специалисты Лос-Аламосской национальной лаборатории (один из ведущих ядерных центров США) на основе своих расчетов сделали вывод, что Россия прошла пик эпидемии COVID-19 с вероятностью 67%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.