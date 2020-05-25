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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T18:58
https://ria.ru/20200525/1571973900.html
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 85 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/109615/63/1096156331_0:382:2048:1534_1036x0_80_0_0_ed4df4304b13d1805e3824c09201f17f.jpg
РИА Новости

В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 85 тысяч

18:58 25.05.2020
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© Flickr / Halton Region EMSКарета скорой помощи в Канаде
Карета скорой помощи в Канаде
© Flickr / Halton Region EMS
Карета скорой помощи в Канаде. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 85 тысяч, скончались свыше 6,4 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние 24 часа было выявлено 1022 новых случаев заражения COVID-19, общее число заражений достигло 85 103. Количество летальных исходов за сутки увеличилось на 73 и достигло 6453. Наибольшее число зараженных зафиксировано в провинциях Квебек (47 411) и Онтарио (25 904).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКвебек (провинция)ОнтариоЗдоровье - ОбществоВОЗКанадаВ мире
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