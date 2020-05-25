В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 85 тысяч

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 85 тысяч, скончались свыше 6,4 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.