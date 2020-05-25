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2020-05-25T19:01
https://ria.ru/20200525/1571971978.html
Транспортные предприятия начали проверять на соблюдение санитарных норм
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569529759_0:0:2978:1675_1036x0_80_0_0_cda2315602c0319ca2ed60ecf0a9fd02.jpg
РИА Новости

Транспортные предприятия начали проверять на соблюдение санитарных норм

18:55 25.05.2020 (обновлено: 19:01 25.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкДезинфекция общественного транспорта в Красноярске
Дезинфекция общественного транспорта в Красноярске
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ространснадзор с понедельника приступил к отслеживанию соблюдения санитарных норм предприятиями транспортной отрасли, сообщает ведомство.
"С сегодняшнего дня инспекторы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта будут контролировать работу транспортных предприятий в том числе на предмет соблюдения ими санитарных норм и правил при организации пассажирских перевозок", - говорится в сообщении.
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При проведении рейдовых осмотров инспекторы будут обращать внимание на соблюдение организациями требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, отмечается в релизе.
Проверки будут проводиться в рамках соглашения с Роспотребнадзором, туда же будут передаваться материалы рейдовых осмотров для принятия дальнейших решений, также указывает ведомство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Еженедельная забота: как прошла очередная дезинфекция Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Первая дезинфекция Москвы состоялась 28 марта, сразу после комплексной традиционной промывки дорог, и со временем стала проводиться раз в неделю. При обработке территорий применяются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, они совершенно безопасны для людей и животных.

Автомобили коммунальных служб во время дезинфекции тротуаров в Москве
1 из 7

Первая дезинфекция Москвы состоялась 28 марта, сразу после комплексной традиционной промывки дорог, и со временем стала проводиться раз в неделю. При обработке территорий применяются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, они совершенно безопасны для людей и животных.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В этот раз в проведении дезинфекции приняли участие около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб. В труднодоступных для техники местах обработка выполнялась вручную. Всего было задействовано более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и 10 тысяч различных распылителей.

Автомобиль коммунальных служб во время дезинфекции тротуаров в Москве
2 из 7

В этот раз в проведении дезинфекции приняли участие около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб. В труднодоступных для техники местах обработка выполнялась вручную. Всего было задействовано более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и 10 тысяч различных распылителей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Проведение общегородской дезинфекции занимает в общей сложности около четырех часов. За это время проводится сплошная обработка дезинфицирующими препаратами асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.

Автомобили коммунальных служб во время дезинфекции проезжей части дорог в Москве
3 из 7

Проведение общегородской дезинфекции занимает в общей сложности около четырех часов. За это время проводится сплошная обработка дезинфицирующими препаратами асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Тщательно дезинфицируют территории лечебно-профилактических учреждений, пространства перед входом в метро и здания входных групп станций, транспортно-пересадочные узлы и остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы.

Автомобили коммунальных служб во время дезинфекции проезжей части дорог в Москве
4 из 7

Тщательно дезинфицируют территории лечебно-профилактических учреждений, пространства перед входом в метро и здания входных групп станций, транспортно-пересадочные узлы и остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Отдельное внимание уделяется обработке общественных туалетов, территорий центров госуслуг, станций водоподготовки питьевой воды и станций очистки сточных вод, объектов по обращению с отходами.

Автомобили коммунальных служб во время дезинфекции тротуаров в Москве
5 из 7

Отдельное внимание уделяется обработке общественных туалетов, территорий центров госуслуг, станций водоподготовки питьевой воды и станций очистки сточных вод, объектов по обращению с отходами.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Коммунальные службы города также проводят ежедневную дезинфекцию подъездов жилых домов.

Сотрудник городской службы после проведения дезинфекции подъезда жилого дома на Ленинском проспекте
6 из 7

Коммунальные службы города также проводят ежедневную дезинфекцию подъездов жилых домов.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Сотрудники коммунальных служб тщательно обрабатывают специальными препаратами входные группы домов, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, мусоропроводы, лифты, тамбуры и двери квартир. Каждой такой процедуре предшествует влажная уборка.

Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию помещений Киевского вокзала в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
7 из 7

Сотрудники коммунальных служб тщательно обрабатывают специальными препаратами входные группы домов, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, мусоропроводы, лифты, тамбуры и двери квартир. Каждой такой процедуре предшествует влажная уборка.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 7

Первая дезинфекция Москвы состоялась 28 марта, сразу после комплексной традиционной промывки дорог, и со временем стала проводиться раз в неделю. При обработке территорий применяются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, они совершенно безопасны для людей и животных.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 7

В этот раз в проведении дезинфекции приняли участие около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб. В труднодоступных для техники местах обработка выполнялась вручную. Всего было задействовано более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и 10 тысяч различных распылителей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
3 из 7

Проведение общегородской дезинфекции занимает в общей сложности около четырех часов. За это время проводится сплошная обработка дезинфицирующими препаратами асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
4 из 7

Тщательно дезинфицируют территории лечебно-профилактических учреждений, пространства перед входом в метро и здания входных групп станций, транспортно-пересадочные узлы и остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
5 из 7

Отдельное внимание уделяется обработке общественных туалетов, территорий центров госуслуг, станций водоподготовки питьевой воды и станций очистки сточных вод, объектов по обращению с отходами.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
6 из 7

Коммунальные службы города также проводят ежедневную дезинфекцию подъездов жилых домов.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
7 из 7

Сотрудники коммунальных служб тщательно обрабатывают специальными препаратами входные группы домов, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, мусоропроводы, лифты, тамбуры и двери квартир. Каждой такой процедуре предшествует влажная уборка.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
200003
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