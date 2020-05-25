Транспортные предприятия начали проверять на соблюдение санитарных норм

Первая дезинфекция Москвы состоялась 28 марта, сразу после комплексной традиционной промывки дорог, и со временем стала проводиться раз в неделю. При обработке территорий применяются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, они совершенно безопасны для людей и животных.
Первая дезинфекция Москвы состоялась 28 марта, сразу после комплексной традиционной промывки дорог, и со временем стала проводиться раз в неделю. При обработке территорий применяются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, они совершенно безопасны для людей и животных.
В этот раз в проведении дезинфекции приняли участие около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб. В труднодоступных для техники местах обработка выполнялась вручную. Всего было задействовано более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и 10 тысяч различных распылителей.
В этот раз в проведении дезинфекции приняли участие около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб. В труднодоступных для техники местах обработка выполнялась вручную. Всего было задействовано более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и 10 тысяч различных распылителей.
Проведение общегородской дезинфекции занимает в общей сложности около четырех часов. За это время проводится сплошная обработка дезинфицирующими препаратами асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.
Проведение общегородской дезинфекции занимает в общей сложности около четырех часов. За это время проводится сплошная обработка дезинфицирующими препаратами асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.
Тщательно дезинфицируют территории лечебно-профилактических учреждений, пространства перед входом в метро и здания входных групп станций, транспортно-пересадочные узлы и остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы.
Тщательно дезинфицируют территории лечебно-профилактических учреждений, пространства перед входом в метро и здания входных групп станций, транспортно-пересадочные узлы и остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы.
Отдельное внимание уделяется обработке общественных туалетов, территорий центров госуслуг, станций водоподготовки питьевой воды и станций очистки сточных вод, объектов по обращению с отходами.
Отдельное внимание уделяется обработке общественных туалетов, территорий центров госуслуг, станций водоподготовки питьевой воды и станций очистки сточных вод, объектов по обращению с отходами.
Коммунальные службы города также проводят ежедневную дезинфекцию подъездов жилых домов.
Коммунальные службы города также проводят ежедневную дезинфекцию подъездов жилых домов.
Сотрудники коммунальных служб тщательно обрабатывают специальными препаратами входные группы домов, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, мусоропроводы, лифты, тамбуры и двери квартир. Каждой такой процедуре предшествует влажная уборка.
Сотрудники коммунальных служб тщательно обрабатывают специальными препаратами входные группы домов, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, мусоропроводы, лифты, тамбуры и двери квартир. Каждой такой процедуре предшествует влажная уборка.
Первая дезинфекция Москвы состоялась 28 марта, сразу после комплексной традиционной промывки дорог, и со временем стала проводиться раз в неделю. При обработке территорий применяются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, они совершенно безопасны для людей и животных.
В этот раз в проведении дезинфекции приняли участие около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб. В труднодоступных для техники местах обработка выполнялась вручную. Всего было задействовано более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и 10 тысяч различных распылителей.
Проведение общегородской дезинфекции занимает в общей сложности около четырех часов. За это время проводится сплошная обработка дезинфицирующими препаратами асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.
Тщательно дезинфицируют территории лечебно-профилактических учреждений, пространства перед входом в метро и здания входных групп станций, транспортно-пересадочные узлы и остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы.
Отдельное внимание уделяется обработке общественных туалетов, территорий центров госуслуг, станций водоподготовки питьевой воды и станций очистки сточных вод, объектов по обращению с отходами.
Коммунальные службы города также проводят ежедневную дезинфекцию подъездов жилых домов.
Сотрудники коммунальных служб тщательно обрабатывают специальными препаратами входные группы домов, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, мусоропроводы, лифты, тамбуры и двери квартир. Каждой такой процедуре предшествует влажная уборка.