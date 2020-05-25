Еженедельная забота: как прошла очередная дезинфекция Москвы

В этот раз в проведении дезинфекции приняли участие около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб. В труднодоступных для техники местах обработка выполнялась вручную. Всего было задействовано более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и 10 тысяч различных распылителей.