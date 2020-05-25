Глава Минпросвещения назвал сроки начала ЕГЭ

"Сам Единый государственный экзамен начнется с пробных экзаменов. И пробные экзамены будут в расписании Единого государственного экзамена, и они будут в нормативной базе как начало Единого государственного экзамена, а экзамены по литературе для выпускников, географии и информатике пройдут 3 июля", - сказал Кравцов эфире телеканала "Россия 24".