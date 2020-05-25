Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-25T18:40
https://ria.ru/20200525/1571971742.html
Глава Минпросвещения назвал сроки начала ЕГЭ
https://cdn25.img.ria.ru/images/155493/91/1554939197_0:0:2807:1580_1036x0_80_0_0_2a2aeee8b64ca926ecf0175d7aa56cb0.jpg
РИА Новости

Глава Минпросвещения назвал сроки начала ЕГЭ

18:29 25.05.2020 (обновлено: 18:40 25.05.2020)
3793
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПреподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Единый государственный экзамен по литературе, географии и информатике в России пройдет 3 июля, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Сам Единый государственный экзамен начнется с пробных экзаменов. И пробные экзамены будут в расписании Единого государственного экзамена, и они будут в нормативной базе как начало Единого государственного экзамена, а экзамены по литературе для выпускников, географии и информатике пройдут 3 июля", - сказал Кравцов эфире телеканала "Россия 24".
Единый государственный экзамен
Вчера, 18:35
Вторая волна ЕГЭ начнется 3 августа
300182
Обсудить 0
Социальный навигаторСергей КравцовСН_ОбразованиеМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Образование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Логотип ЕГЭ
Пробный ЕГЭ пройдет 29 и 30 июня
Единый государственный экзамен
Вторая волна ЕГЭ начнется 3 августа
Единый государственный экзамен
В Роспотребнадзоре разъяснили порядок проведения ЕГЭ в условиях эпидемии
Бланки ответов на пробном ЕГЭ по математике в московской школе с углубленным изучением английского языка № 1284
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Фальков прокомментировал новые сроки проведения ЕГЭ
Внутреннее строение человека
Названы самые опасные для печени продукты
Последствия штормового ветра в Свердловской области
Число жертв урагана в Свердловской области возросло до трех
Школьники на занятии по математике
Глава Минпросвещения выступил против платного обучения в школе
Употребление алкоголя
Ученые выяснили, кому генетически противопоказан алкоголь
Сотрудница Московского метрополитена проверяет документы у пассажира в поезде Московских центральных диаметров
Попова рассказала, что масочный режим продлится еще месяц-два
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
ВОЗ приостановила испытания двух препаратов от коронавируса
Красная площадь в Москве
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Вернувшиеся в Россию будут изолироваться за свой счет, заявила Попова
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров
Штурмовики Су-25. Флаг России
Немецкий писатель призвал обращаться к России на "Вы"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Число выявленных случаев COVID-19 в Мексике превысило 70 тысяч
03:24В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
03:22Исследование: менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО
03:21В Подмосковье сократилось число совершенных иностранцами преступлений
03:20Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
03:18Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
Лента новостейМолния