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2020-05-25T18:26
https://ria.ru/20200525/1571971518.html
Биография Александра Ефимова
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РИА Новости

Биография Александра Ефимова

18:25 25.05.2020 (обновлено: 18:26 25.05.2020)
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© Фото : пресс-служба посольства РФ в ОАЭ Специальный представитель президента по развитию отношений с Сирией Александр Ефимов
 Специальный представитель президента по развитию отношений с Сирией Александр Ефимов
© Фото : пресс-служба посольства РФ в ОАЭ
Российский дипломат Александр Владимирович Ефимов родился 27 мая 1958 года в Москве.
В 1980 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (ныне МГИМО МИД России).
Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом (в Ираке, Сирии и Ливии).
В 2004-2008 годах был советником-посланником посольства России в Иордании.
В 2008-2010 годах занимал должность начальника отдела департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.
В 2010-2013 годах был заместителем директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.
С апреля 2013 года по октябрь 2018 года – посол России в Объединенных Арабских Эмиратах.
29 октября 2018 года указом президента РФ назначен послом России в Сирии.
25 мая 2020 года Александр Ефимов назначен специальным представителем президента по развитию отношений с Сирией.
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2018).
Владеет арабским и английским языками.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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