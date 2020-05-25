Биография Александра Ефимова

Российский дипломат Александр Владимирович Ефимов родился 27 мая 1958 года в Москве.
Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом (в Ираке, Сирии и Ливии).
В 2004-2008 годах был советником-посланником посольства России в Иордании.
В 2008-2010 годах занимал должность начальника отдела департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.
В 2010-2013 годах был заместителем директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.
С апреля 2013 года по октябрь 2018 года – посол России в Объединенных Арабских Эмиратах.
29 октября 2018 года указом президента РФ назначен послом России в Сирии.
25 мая 2020 года Александр Ефимов назначен специальным представителем президента по развитию отношений с Сирией.
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2018).
Владеет арабским и английским языками.
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