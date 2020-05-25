Биография Александра Ефимова

В 2004-2008 годах был советником-посланником посольства России в Иордании.

В 2008-2010 годах занимал должность начальника отдела департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

С апреля 2013 года по октябрь 2018 года – посол России в Объединенных Арабских Эмиратах.