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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-25T17:42
https://ria.ru/20200525/1571968702.html
Путин назначил спецпредставителя по развитию отношений с Сирией
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571787812_0:0:2964:1667_1036x0_80_0_0_7828d87dc9e5adb26290ecb3ac7eb4b2.jpg
РИА Новости

Путин назначил спецпредставителя по развитию отношений с Сирией

17:30 25.05.2020 (обновлено: 17:42 25.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил посла РФ в Сирии Александра Ефимова специальным представителем президента по развитию отношений с САР, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Сирийской Арабской Республике Ефимова Александра Владимировича специальным представителем президента РФ по развитию отношений с Сирийской Арабской Республикой", - говорится в документе.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 25 мая.
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Война в СирииАлександр Ефимов (посол России в Сирии)РоссияВойна в СирииВладимир ПутинСирияПолитика
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