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Пробный ЕГЭ пройдет 29 и 30 июня
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РИА Новости

Пробный ЕГЭ пройдет 29 и 30 июня

18:24 25.05.2020 (обновлено: 19:24 25.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип ЕГЭ
Логотип ЕГЭ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пробный единый государственный экзамен пройдет 29 и 30 июня, а первый ЕГЭ состоится 3 июля, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".

"Пробные экзамены будут в расписании единого государственного экзамена, и они будут в нормативной базе как начало единого государственного экзамена, а экзамены по литературе для выпускников, географии и информатике пройдут 3 июля", — добавил он.

Вторая волна ЕГЭ для желающих пройдет 3, 5, 7 и 8 августа.
Перенос начала экзамена не повлияет на сроки приемной кампании в вузах, подчеркнул министр.
"Приемная кампания также пройдет в те сроки, которые были установлены. То есть <...> введение пробных экзаменов, начало ЕГЭ с пробных экзаменов никак не отразится на сроках приемной кампании", — заключил Кравцов.
Пробные ЕГЭ 29 и 30 июня пройдут без школьников, чтобы проверить соблюдение предписаний Роспотребнадзора.
По данным на 25 мая, число зафиксированных за весь период заболевших COVID-19 в России достигло 353 427 человек, из них более 118 тысяч вылечились, 3633 скончались. Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели как минимум 5,2 миллиона человек, свыше 337 тысяч погибли.
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