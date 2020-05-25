В Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции

ПЯТИГОРСК, 25 мая - РИА Новости. Режим самоизоляции в Карачаево-Черкесии продлен до 1 июня, так как число выявленных случаев заражения Режим самоизоляции в Карачаево-Черкесии продлен до 1 июня, так как число выявленных случаев заражения коронавирусом не снизилось, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов

"В целях сохранения здоровья наших граждан, недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сегодня на заседании оперштаба Карачаево-Черкесии приняли решение о продлении режима самоизоляции и ограничительных мероприятий по коронавирусу на территории Карачаево-Черкесии до 1 июня 2020 года включительно. Это означает, что пока, к сожалению, мы не можем перейти к первому этапу снятия ограничительных мероприятий, потому что за предыдущую неделю на территории Карачаево-Черкесии не снизилось количество выявленных случаев коронавирусной инфекции", - написал Темрезов в Instagram.

По его словам, санитарные врачи отмечают также значительное количество семейных очагов распространения инфекции. Растет нагрузка на региональную систему здравоохранения, врачи, средний и младший медицинский персонал очень ответственно и профессионально выполняют свой медицинский й долг, за что им слова огромной благодарности, добавил глава КЧР.

"Основной причиной такой ситуации являются массовые нарушения гражданами республики режима самоизоляции, несоблюдение масочного режима, нарушение социальной дистанции и других санитарно-эпидемиологических мер. На ближайшую неделю мы приняли решение сохранить ограничения, чтобы люди могли оставаться дома, без лишней необходимости не посещать места массового сбора людей", - добавил Темрезов.

Как подчеркнул Темрезов, 1 июня, исходя из текущей эпидситуации, количества выявляемых случаев инфицирования, будут приниматься дополнительные решения о сохранении или снятии ограничительных мероприятий.

По данным оперативного штаба региона, в Карачаево-Черкесии выявлено 786 случаев заражения коронавирусом, из них 247 человек выздоровели, четверо скончались, госпитализированы 394 человека.