В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 3,1 тысячи

ДУШАНБЕ, 25 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число пациентов с подтвержденным Число пациентов с подтвержденным коронавирусом Таджикистане достигло в понедельник 3,1 тысячи, за сутки инфекцию выявили еще у 171 человека, сообщили РИА Новости в пресс-центре минздрава.

"За сутки число больных COVID-19 увеличилось на 171 человека, достигнув 3100, число умерших осталось 46", - сказал собеседник агентства. По его словам, 1395 человек уже вылечились.

По данным министерства, сейчас 2773 человека находятся под медицинским наблюдением в медучреждениях, 232 пациента были выписаны из больниц за последние сутки.

Наблюдением и лечением больных COVID-19 в больницах занимаются более 7,5 тысяч врачей и 25 тысяч медсестер.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.