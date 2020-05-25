Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T18:08
https://ria.ru/20200525/1571970993.html
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 3,1 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 3,1 тысячи

18:08 25.05.2020
981
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 25 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Таджикистане достигло в понедельник 3,1 тысячи, за сутки инфекцию выявили еще у 171 человека, сообщили РИА Новости в пресс-центре минздрава.
"За сутки число больных COVID-19 увеличилось на 171 человека, достигнув 3100, число умерших осталось 46", - сказал собеседник агентства. По его словам, 1395 человек уже вылечились.
По данным министерства, сейчас 2773 человека находятся под медицинским наблюдением в медучреждениях, 232 пациента были выписаны из больниц за последние сутки.
Наблюдением и лечением больных COVID-19 в больницах занимаются более 7,5 тысяч врачей и 25 тысяч медсестер.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
002100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТаджикистанВ мире
Рекомендуем
Вид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
Число зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 2929 человек
Вид из окна российского самолета во время полета
Вывозной рейс из Таджикистана доставил в Москву 224 человека
Нью-Йорк
В США за сутки выявили более 20,6 тысячи новых случаев коронавируса
Самолет в небе над Москвой
На понедельник запланированы вывозные рейсы из Таджикистана и Индии
Пограничники на киргизско-таджикской границе
Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла новая перестрелка
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Саратовских силовиков начали тестировать на антитела к COVID-19
Улица в городе Ухань во время карантина
В Ухане выявили 189 бессимптомных носителей COVID-19
Парк у Осакского замка
Япония расширила список стран, въезд из которых запрещен из-за COVID-19
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
ВОЗ приостановила испытания двух препаратов от коронавируса
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5,3 миллиона
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
В Таджикистане заявили, что пограничники Киргизии пересекли границу
Внутреннее строение человека
Названы самые опасные для печени продукты
Полиция Израиля
В Иерусалиме мужчина с ножом напал на полицейских
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число жертв коронавируса превысило тысячу
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
В Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Число выявленных случаев COVID-19 в Мексике превысило 70 тысяч
03:24В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
03:22Исследование: менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО
03:21В Подмосковье сократилось число совершенных иностранцами преступлений
03:20Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
03:18Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
Лента новостейМолния