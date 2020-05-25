В НАО и Архангельской области отложили слушания по объединению

"Они (слушания) перенесены по обращению жителей в обоих регионах – они хотят более подробно пообсуждать предложения, поэтому необходимо увеличить время подачи предложений. Мы пока не назначаем парламентские слушания, потому что нечего будет обсуждать. Мы собрали более 700 предложений и обращений. Обсуждение в области и округе серьезное идет", - сказал РИА Новости глава рабочей группы Архангельской области Виталий Фортыгин.

По его словам, главный вопрос, которым задаются многие жители области – зачем необходимо объединение с Ненецким округом, что это даст региону. "Мы не только собираем предложения, но пытаемся побудить людей к тому, чтобы это обсуждалось. У многих людей в Архангельской области идет непонимание – зачем это нужно. Если референдум будет назначен на день выборов в сентябре, объявление о референдуме должно состояться не позднее 14 июля. Так что время еще есть", - добавил Фортыгин.