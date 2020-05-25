Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-25T18:03
https://ria.ru/20200525/1571970558.html
В НАО и Архангельской области отложили слушания по объединению
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_65c58cf616b9cf6ffd1547e918a05e46.jpg
РИА Новости

В НАО и Архангельской области отложили слушания по объединению

18:03 25.05.2020
1055
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 25 мая – РИА Новости. Парламентские слушания по вопросу объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа, запланированные на 26 мая, перенесены в обоих регионах из-за необходимости продления сбора предложений от жителей, сообщили РИА Новости в обеих рабочих группах.
"Они (слушания) перенесены по обращению жителей в обоих регионах – они хотят более подробно пообсуждать предложения, поэтому необходимо увеличить время подачи предложений. Мы пока не назначаем парламентские слушания, потому что нечего будет обсуждать. Мы собрали более 700 предложений и обращений. Обсуждение в области и округе серьезное идет", - сказал РИА Новости глава рабочей группы Архангельской области Виталий Фортыгин.
Регионы России. Воркута
19 мая, 20:05
Коми предложили включить в объединенный арктический регион
По его словам, главный вопрос, которым задаются многие жители области – зачем необходимо объединение с Ненецким округом, что это даст региону. "Мы не только собираем предложения, но пытаемся побудить людей к тому, чтобы это обсуждалось. У многих людей в Архангельской области идет непонимание – зачем это нужно. Если референдум будет назначен на день выборов в сентябре, объявление о референдуме должно состояться не позднее 14 июля. Так что время еще есть", - добавил Фортыгин.
Глава рабочей группы в Ненецком округе Матвей Чупров сообщил РИА Новости, что и в его регионе парламентские слушания, назначенные на вторник, перенесены, дата не обозначена.
"У нас тоже ничего не пройдет, не назначены парламентские слушания, нужно еще время собирать предложения. По-прежнему идут активные предложения о неприсоединении к Архангельской области. Жители адекватно смотрят на ситуацию. Собрание депутатов перенесло сессию, которую планировалось перенести 28 мая, на 10 июня", - сообщил Чупров.
Меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию в составе РФ нового субъекта в результате объединения двух регионов подписали 13 мая в Нарьян-Маре врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио губернатора НАО Юрий Бездудный. В документе говорится, что процесс создания нового региона будет максимально открытым, с привлечением экспертов, широкой общественности и при непосредственном участии жителей обоих субъектов. Для оперативного сбора предложений в Архангельской области и Ненецком автономном округе распоряжениями глав субъектов созданы рабочие группы.
Избирательный участок
14 мая, 12:00
В избиркоме назвали процент голосов, необходимый для объединения регионов
251103
Обсудить 1
Юрий БездудныйАлександр ЦыбульскийАрхангельская областьНарьян-МарОбщество
Рекомендуем
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
В Нижегородской области обрушилась котельная
Работа службы скорой помощи
В Байконуре зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Саратовских силовиков начали тестировать на антитела к COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Волгограде задержали зампрокурора
Полиция Израиля
В Иерусалиме мужчина с ножом напал на полицейских
Невеста в цветочном парке у высотного комплекса Грозный Сити
В Чечне отменили запрет на свадьбы по исламским канонам
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Северной Осетии пьяный водитель сбил двоих полицейских на посту
Улица в городе Ухань во время карантина
В Ухане выявили 189 бессимптомных носителей COVID-19
Парк у Осакского замка
Япония расширила список стран, въезд из которых запрещен из-за COVID-19
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
В Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции
Контейнер для биоматериала
В вологодской больнице остаются изолированными 77 медиков и пациентов
Здание Государственной Думы РФ
В ГД внесли проект о привлечении к ответственности представителей власти
Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
Попова заявила о стабилизации эпидемиологической ситуации в России
Флаг Швеции в Стокгольме
Bloomberg: Швеция столкнулась с кризисом, несмотря на отказ от карантина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Число выявленных случаев COVID-19 в Мексике превысило 70 тысяч
03:24В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
03:22Исследование: менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО
03:21В Подмосковье сократилось число совершенных иностранцами преступлений
03:20Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
03:18Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
Лента новостейМолния