В НАО и Архангельской области отложили слушания по объединению

МУРМАНСК, 25 мая – РИА Новости. Парламентские слушания по вопросу объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа, запланированные на 26 мая, перенесены в обоих регионах из-за необходимости продления сбора предложений от жителей, сообщили РИА Новости в обеих рабочих группах.
"Они (слушания) перенесены по обращению жителей в обоих регионах – они хотят более подробно пообсуждать предложения, поэтому необходимо увеличить время подачи предложений. Мы пока не назначаем парламентские слушания, потому что нечего будет обсуждать. Мы собрали более 700 предложений и обращений. Обсуждение в области и округе серьезное идет", - сказал РИА Новости глава рабочей группы Архангельской области Виталий Фортыгин.
По его словам, главный вопрос, которым задаются многие жители области – зачем необходимо объединение с Ненецким округом, что это даст региону. "Мы не только собираем предложения, но пытаемся побудить людей к тому, чтобы это обсуждалось. У многих людей в Архангельской области идет непонимание – зачем это нужно. Если референдум будет назначен на день выборов в сентябре, объявление о референдуме должно состояться не позднее 14 июля. Так что время еще есть", - добавил Фортыгин.
Глава рабочей группы в Ненецком округе Матвей Чупров сообщил РИА Новости, что и в его регионе парламентские слушания, назначенные на вторник, перенесены, дата не обозначена.
"У нас тоже ничего не пройдет, не назначены парламентские слушания, нужно еще время собирать предложения. По-прежнему идут активные предложения о неприсоединении к Архангельской области. Жители адекватно смотрят на ситуацию. Собрание депутатов перенесло сессию, которую планировалось перенести 28 мая, на 10 июня", - сообщил Чупров.
Меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию в составе РФ нового субъекта в результате объединения двух регионов подписали 13 мая в Нарьян-Маре врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио губернатора НАО Юрий Бездудный. В документе говорится, что процесс создания нового региона будет максимально открытым, с привлечением экспертов, широкой общественности и при непосредственном участии жителей обоих субъектов. Для оперативного сбора предложений в Архангельской области и Ненецком автономном округе распоряжениями глав субъектов созданы рабочие группы.