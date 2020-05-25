Модератор "Омбудсмена полиции" рассказала о работе на Воронцова

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Модератор паблика "Омбудсмен полиции" Диана Ковалевская рассказала правоохранительным органам, что занималась только "техническими моментами" по модерированию акканута, следует из видео, опубликованного столичным главком МВД по делу об обвинении Модератор паблика "Омбудсмен полиции" Диана Ковалевская рассказала правоохранительным органам, что занималась только "техническими моментами" по модерированию акканута, следует из видео, опубликованного столичным главком МВД по делу об обвинении Владимира Воронцова в распространении порнографии.

"Я не совсем администрирую, я модерирую. Занималась разбаном, забанивала, допустим, комментарии. Это была основная моя обязанность. У нас было много админов, на которых была обязанность именно разбанивать, забанивать, смотреть за комментариями… Владимир (Воронцов) сам выставлял, просматривал (контент – ред.). Нам запрещено было туда лазить, что-либо выставлять, что-либо удалять", - сказала Ковалевская.

По ее словам, с Воронцовым она виделась один раз и работала на "безвозмездной основе".

Тверской суд Москвы 8 мая заключил Воронцова под стражу по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей в составе группы лиц. По данным полиции Москвы, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского, угрожая опубликовать его интимное фото. В итоге, как заявили в полиции, дискредитирующие снимки были опубликованы в сети - в частности, в паблике Воронцова.

Накануне стало известно, что на Воронцова завели ещё одно уголовное дело, о распространении порнографии. В столичном МВД сообщали, что оно было инициировано после заявления женщины, которая требовала привлечь к ответственности распространявших её интимные фото. Следователи выяснили, что в сентябре 2018 года создатель и администратор групп в социальных сетях "по предварительному сговору с неустановленными лицами организовал на этих интернет-площадках публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов". При этом доступ к ним предоставлялся зарегистрированным участникам групп.

В субботу обыск прошел в доме у помощника Воронцова по паблику Игоря Худякова . Мужчину задержали, доставили из Вологды в Москву и направили в изолятор временного содержания. Его адвокат по соглашению Максим Пашков заявил, что ему так и не удалось встретиться с заявителем и узнать, по какому поводу тот был задержан. В то же время защитник Худякова по назначению Арслан Акавов отказался общаться с агентством, сославшись на то, что с него взяли подписку о неразглашении.

В середине апреля Воронцова допрашивали по другому, первому из трёх уголовных дел, о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили.

Адвокат арестованного Сергей Бадамшин ранее рассказал РИА Новости, что его подзащитный не признает себя виновным, и считает уголовное преследование Воронцова "расправой за его деятельность".