Восемьдесят россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Иордании

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Восемьдесят россиян вернулись на родину вывозным рейсом Royal Jordanian из Иордании, сообщило посольство РФ.
"Посольство России в Иордании во взаимодействии с иорданской авиакомпанией Royal Jordanian организовало вывоз на родину российских граждан - всего 80 человек покинули королевство", - сообщило посольство на своей странице в Facebook.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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