Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T17:40
https://ria.ru/20200525/1571969257.html
Вывозной рейс из Таджикистана доставил в Москву 224 человека
https://cdn24.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_cff712b378cf9ebb658c6b07e605ecf9.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс из Таджикистана доставил в Москву 224 человека

17:40 25.05.2020
166
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 25 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Вывозной спецрейс авиаперевозчика "ЮТэйр" вывез в понедельник из Таджикистана 224 гражданина России, среди которых 50 учителей, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Душанбе.
"Этим рейсом Таджикистан покинули 224 гражданина РФ, включая 50 российских учителей, работавших в школах Таджикистана в рамках "пилотного" межгосударственного проекта, с членами их семей", - сказал собеседник агентства.
Пассажирский самолет в небе
Вчера, 10:25Распространение нового коронавируса
Посольство сообщило о переносе вывозного рейса Дели-Москва на 26 мая
По его словам, данным бортом были доставлены в Москву также сотрудник одного из официальных представительств Таджикистана в России, а также гражданин Сербии.
Посольство выразило благодарность российским и таджикским ведомствам, эффективное взаимодействие которых сделало этот рейс возможным. Работа российских загранучреждений в Таджикистане по возвращению остающихся в республике россиян продолжается.
Ранее в понедельник самолет "ЮТэйр" доставил из Москвы в Душанбе 237 граждан Таджикистана и тела 13 человек. Из общего числа людей на борту 197 человек до этого находились в центрах временного содержания иностранных граждан России - их бесплатно вывезли на родину после депортации.
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
24 мая, 22:23Распространение нового коронавируса
Более 120 россиян прилетели вывозным рейсом из США в Уфу
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000011
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗЮТэйрМоскваСербияТаджикистанОбщество
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 3,1 тысячи
Самолет в небе над Москвой
На понедельник запланированы вывозные рейсы из Таджикистана и Индии
Вид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
Число зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 2929 человек
Пограничники на киргизско-таджикской границе
Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла новая перестрелка
Пассажирский самолет в небе
Восемьдесят россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Иордании
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Вернувшиеся в Россию будут изолироваться за свой счет, заявила Попова
Прохожий в медицинской маске
К первому этапу снятия ограничений готовы приступить 23 региона
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
В Таджикистане заявили, что пограничники Киргизии пересекли границу
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число жертв коронавируса достигло 239
Пассажирский самолет в небе
Узбекистан организует 13 вывозных рейсов из России
Здание Государственной думы России
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Виды Пензы
Пензенская область разработает пятилетнюю программу ремонта медучреждений
Вид Земли с МКС
Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
Партия аппаратов искусственной вентиляции легких
США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
Парк у Осакского замка
Япония расширила список стран, въезд из которых запрещен из-за COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
03:22Исследование: менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО
03:21В Подмосковье сократилось число совершенных иностранцами преступлений
03:20Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
03:18Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
Лента новостейМолния