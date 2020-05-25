Вывозной рейс из Таджикистана доставил в Москву 224 человека

"Этим рейсом Таджикистан покинули 224 гражданина РФ, включая 50 российских учителей, работавших в школах Таджикистана в рамках "пилотного" межгосударственного проекта, с членами их семей", - сказал собеседник агентства.

Посольство выразило благодарность российским и таджикским ведомствам, эффективное взаимодействие которых сделало этот рейс возможным. Работа российских загранучреждений в Таджикистане по возвращению остающихся в республике россиян продолжается.

Ранее в понедельник самолет "ЮТэйр" доставил из Москвы в Душанбе 237 граждан Таджикистана и тела 13 человек. Из общего числа людей на борту 197 человек до этого находились в центрах временного содержания иностранных граждан России - их бесплатно вывезли на родину после депортации.