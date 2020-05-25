Пензенская область разработает пятилетнюю программу ремонта медучреждений

ПЕНЗА, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник поручил подчиненным подготовить 5-летнюю программу ремонта учреждений здравоохранения.
"Некоторые районные больницы требуют ремонта. В этой связи объявляю пятилетнюю программу ремонта учреждений здравоохранения Пензенской области. Часть больниц мы уже привели в порядок или начали приводить, но сегодня я вижу острую необходимость систематизации этой работы в виде программы. Люди должны лечиться в комфортных условиях", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба правительства области.
Глава региона поручил подготовить конкретные предложения по обновлению помещений и материально-технической базы лечебных заведений, определить перечень больниц, где будет проведен ремонт, а также объем его финансирования.
В пресс-службе отметили, что ранее губернатор распорядился выделить из областного бюджета по 2-3 миллиона рублей на организацию в срочном порядке ремонта не использовавшихся ранее корпусов и помещений медицинских учреждений, чтобы размещать там пациентов с коронавирусной инфекцией.
Всего в области лабораторно подтверждены 1803 случая коронавируса. Скончались 15 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 1255.
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