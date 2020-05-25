Пензенская область разработает пятилетнюю программу ремонта медучреждений

Глава региона поручил подготовить конкретные предложения по обновлению помещений и материально-технической базы лечебных заведений, определить перечень больниц, где будет проведен ремонт, а также объем его финансирования.

В пресс-службе отметили, что ранее губернатор распорядился выделить из областного бюджета по 2-3 миллиона рублей на организацию в срочном порядке ремонта не использовавшихся ранее корпусов и помещений медицинских учреждений, чтобы размещать там пациентов с коронавирусной инфекцией.