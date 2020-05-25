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Пензенская область
Пензенская область
2020-05-25T17:27
https://ria.ru/20200525/1571968436.html
Пензенская область разработает пятилетнюю программу ремонта медучреждений
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40045/80/400458058_0:77:3283:1924_1036x0_80_0_0_990b4aa174b792fa069bfa9b39a2e508.jpg
РИА Новости

Пензенская область разработает пятилетнюю программу ремонта медучреждений

17:27 25.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВиды Пензы
Виды Пензы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ПЕНЗА, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник поручил подчиненным подготовить 5-летнюю программу ремонта учреждений здравоохранения.
"Некоторые районные больницы требуют ремонта. В этой связи объявляю пятилетнюю программу ремонта учреждений здравоохранения Пензенской области. Часть больниц мы уже привели в порядок или начали приводить, но сегодня я вижу острую необходимость систематизации этой работы в виде программы. Люди должны лечиться в комфортных условиях", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба правительства области.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
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Глава региона поручил подготовить конкретные предложения по обновлению помещений и материально-технической базы лечебных заведений, определить перечень больниц, где будет проведен ремонт, а также объем его финансирования.
В пресс-службе отметили, что ранее губернатор распорядился выделить из областного бюджета по 2-3 миллиона рублей на организацию в срочном порядке ремонта не использовавшихся ранее корпусов и помещений медицинских учреждений, чтобы размещать там пациентов с коронавирусной инфекцией.
Всего в области лабораторно подтверждены 1803 случая коронавируса. Скончались 15 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 1255.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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