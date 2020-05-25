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2020-05-25T17:01
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Мужчина задушил сожительницу и вывез ее тело в строительной тележке
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РИА Новости

Мужчина задушил сожительницу и вывез ее тело в строительной тележке

17:01 25.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали жителя Ленинградской области, подозреваемого в убийстве подруги, тело которой он вывез на 12-й этаж одного из домов на соседней улице, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Во Всеволожском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве своей сожительницы. В съемной квартире 26-летний житель Луги во время внезапной ссоры веревкой задушил свою 25-летнюю сожительницу, после чего на строительной тележке перевез труп на 12-й этаж одного из домов на Голландской улице", - сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".
Как сообщает пресс-служба областного следственного управления СК, подготовлено ходатайство об аресте подозреваемого. По предварительным данным, он напал на женщину в состоянии алкогольного опьянения.
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Следственный комитет России (СК РФ)ЛугаВсеволожский районЛенинградская областьПроисшествия
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