Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-25T16:37
https://ria.ru/20200525/1571965085.html
ТПП предложила развивать инвестиционные товарищества
https://cdn23.img.ria.ru/images/155543/73/1555437377_0:229:2944:1885_1036x0_80_0_0_a12425ca5dcef14fe3041b03d63cac93.jpg
РИА Новости

ТПП предложила развивать инвестиционные товарищества

16:37 25.05.2020
26
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил председателю правительства Михаилу Мишустину развивать в РФ индустрию инвестиционных фондов, создаваемых в форме договоров инвестиционного товарищества, следует из предложений палаты к плану восстановления экономики на фоне коронавируса, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Для реализации национальных проектов и масштабных структурных реформ представляется актуальным развивать индустрию инвестиционных фондов. Такие фонды предлагается создавать преимущественно в форме договоров инвестиционного товарищества, что существенно снижает риски и потребности в резервировании у коммерческих банков, участвующих в таких фондах через долговое финансирование", - предлагает Катырин.
Кайрат Келимбетов
21 мая, 11:44Распространение нового коронавируса
Коронавирус увеличит инвестиции в цифровые активы, заявил эксперт
По договору инвестиционного товарищества, двое или несколько лиц обязуются соединить свои вклады и осуществлять совместную инвестиционную деятельность без образования юрлица для извлечения прибыли.
"Фонды для акционерного финансирования инвестиционных проектов в качестве своей базы инвесторов предполагают привлечение частных инвесторов и институтов развития. Деятельность таких фондов следует поддерживать и через участие в них государственных компаний и корпораций в интересах развития новых направлений экономики", - считает глава палаты.
По его мнению, одним из направлений обеспечения перестройки экономики акционерным финансированием с использованием инструмента фондов могло бы стать создание фонда фондов акционерного финансирования размером до 500 миллиардов рублей с участием крупнейших компаний и институтов развития.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России
14 апреля, 23:28
Мишустин поручил усилить рост инвестиций госкорпораций в венчурные фонды
010000
Обсудить 0
Михаил МишустинТоргово-промышленная палата РФСергей КатыринНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
Рекомендуем
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
ТПП предложила обязать банки объяснять отказ компаниям в кредите под 2%
Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин
В ТПП предложили предоставить турбизнесу отсрочку по уплате налогов
Линии электропередач
Почти 16 тысяч жителей Свердловской области остались без электричества
ОНФ
ОНФ запустил опрос о мерах поддержки малого и среднего бизнеса
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде сообщили, что правительство приняло в работу план по экономике
Здание МИД Великобритании в Лондоне
В Великобритании готовят план поддержки стратегически значимых компаний
Машина скорой помощи
В Ивановской области у 24 работников больницы подозревают коронавирус
Пассажирский самолет в небе
Вице-премьер Чернышенко оценил потери туризма от коронавируса
Здание Государственной Думы РФ
В ГД внесли проект о привлечении к ответственности представителей власти
Председатель КНР Си Цзиньпин во время заседания Всекитайского собрания народных представителей в Пекине
Си Цзиньпин обозначил приоритеты экономического развития КНР
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
В Вологодской области оценили ситуацию с распространением коронавируса
Дзержинск Нижегородской области
В Нижегородской области создали особую экономическую зону "Кулибин"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер Чернышенко заявил о высокой опасности второй волны COVID-19
Семья во дворе жилого дома
ОНФ выяснит, с какими проблемами сталкиваются семьи при получении выплат
Заготовка рулонов сена
Фермеры в Оренбуржье за счет грантов обновляют техбазу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
03:22Исследование: менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО
03:21В Подмосковье сократилось число совершенных иностранцами преступлений
03:20Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
03:18Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
Лента новостейМолния