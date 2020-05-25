ТПП предложила развивать инвестиционные товарищества

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил председателю правительства Михаилу Мишустину развивать в РФ индустрию инвестиционных фондов, создаваемых в форме договоров инвестиционного товарищества, следует из предложений палаты к плану восстановления экономики на фоне коронавируса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

"Для реализации национальных проектов и масштабных структурных реформ представляется актуальным развивать индустрию инвестиционных фондов. Такие фонды предлагается создавать преимущественно в форме договоров инвестиционного товарищества, что существенно снижает риски и потребности в резервировании у коммерческих банков, участвующих в таких фондах через долговое финансирование", - предлагает Катырин.

По договору инвестиционного товарищества, двое или несколько лиц обязуются соединить свои вклады и осуществлять совместную инвестиционную деятельность без образования юрлица для извлечения прибыли.

"Фонды для акционерного финансирования инвестиционных проектов в качестве своей базы инвесторов предполагают привлечение частных инвесторов и институтов развития. Деятельность таких фондов следует поддерживать и через участие в них государственных компаний и корпораций в интересах развития новых направлений экономики", - считает глава палаты.