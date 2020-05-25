Мясников назвал признаки проблем со щитовидной железой

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Врач и телеведущий Врач и телеведущий Александр Мясников назвал симптомы, указывающие на проблемы с щитовидной железой.

По его словам, гормон щитовидной железы очень важен, поскольку "заставляет нас двигаться".

"Когда гормонов много, мы худые, нервные, кричим на мужа или жену, кидаемся стульями. Когда нам не хватает гормонов, мы вялые, апатичные, нам холодно, выпадают волосы", - сказал врач в эфире программы " О самом главном " на телеканале "Россия 1".

Нарушения в работе щитовидной железы сопровождаются аритмией и дискомфортным сердцебиением, отметил Мясников. У пожилых людей о проблемах с щитовидкой может свидетельствовать потеря памяти, добавил он.