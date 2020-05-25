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2020-05-25T16:10
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КПП в Донбассе с июня перейдут на летний график
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РИА Новости

КПП в Донбассе с июня перейдут на летний график

16:10 25.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская"
Машина скорой помощи на контрольно-пропускном пункте Станица Луганская
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская". Архивное фото
КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Контрольно-пропускные пункты в Донбассе с 1 июня переходят на летний график работы, но ограничения на пересечение линии разграничения из-за пандемии коронавируса продолжают действовать, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
В марте в связи с распространением COVID-19 пропуск людей через линию соприкосновения в Донбассе был приостановлен.
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"Согласно распоряжению командующего операции объединенных сил с 1 июня все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на летний график работы - с 6.00 до 20.00 (совпадает с мск). В то же время, в связи с правительственным решением о продлении общегосударственного карантина до 22 июня ограничения на пересечение линии разграничения в КПВВ продолжают действовать", - говорится в сообщении.
Как отметили в Госпогранслужбе, пересечь линию разграничения можно будет только по отдельному решению командующего объединенных сил при чрезвычайных обстоятельствах гуманитарного характера.
Разрешение командующего объединенных сил на пропуск не гарантирует пересечение линии разграничения, потому что ополченцы разворачивают граждан в "серую зону", утверждают в пресс-службе. По словам ее представителей, последний такой случай был во вторник.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19ДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВОЗУкраинаВ мире
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