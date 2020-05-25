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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T16:00
https://ria.ru/20200525/1571960704.html
В Испании с 1 июля отменят карантин для иностранных туристов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570959432_0:192:2048:1344_1036x0_80_0_0_00f110931fb12b298f0f02360cf2bc42.jpg
РИА Новости

В Испании с 1 июля отменят карантин для иностранных туристов

15:46 25.05.2020 (обновлено: 16:00 25.05.2020)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаОткрывшийся магазин в Мадриде
Открывшийся магазин в Мадриде
© РИА Новости / Елена Шестернина
МАДРИД, 25 мая – РИА Новости. Правительство Испании приняло решение отменить 14-дневный карантин для иностранных туристов начиная с 1 июля, сообщили в кабмине.
Как пояснили в пресс-службе правительства, решение было принято на межминистерской встрече в понедельник.
Власти страны 12 мая ввели обязательный четырнадцатидневный карантин для всех, кто приезжает из-за рубежа. В настоящее время границы для туристов закрыты, а авиасообщение крайне ограничено. В минувшую субботу премьер Испании Педро Санчес объявил, что страна готова начать принимать иностранных туристов уже в июле.
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