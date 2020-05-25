В Роспотребнадзоре разъяснили порядок проведения ЕГЭ в условиях эпидемии

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова разъяснила порядок проведения ЕГЭ в условиях эпидемии.

Она отметила, что ведомство постоянно дополняет и уточняет рекомендации с учетом изменяющейся обстановки.

По словам Руженцовой, если есть риск заболевания, то по общим рекомендациям школьники, как и организаторы экзамена, должны носить маски и перчатки. При этом если риск заразиться будет близок к нулю, то данная мера для детей будет необязательна.

Также она отметила, что тестировать выпускников на коронавирус перед ЕГЭ нерационально, поскольку процедура является сложной и не дает мгновенного результата.

"Необходимо проверить каждого, кто приходит на экзамен, на клинические проявления заболевания. Участникам будут измерять температуру бесконтактным термометром", — сказала Руженцова в комментарии " Российской газете" .

В этом году школьники начнут сдавать ЕГЭ с 29 июня, причем делать это будут только те выпускники, которые намерены поступать в вузы. Это около 780 тысяч детей по всей стране. На экзамене учащихся разместят на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.