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2020-05-25T16:21
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В Роспотребнадзоре разъяснили порядок проведения ЕГЭ в условиях эпидемии
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РИА Новости

В Роспотребнадзоре разъяснили порядок проведения ЕГЭ в условиях эпидемии

15:45 25.05.2020 (обновлено: 16:21 25.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЕдиный государственный экзамен
Единый государственный экзамен
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова разъяснила порядок проведения ЕГЭ в условиях эпидемии.
Она отметила, что ведомство постоянно дополняет и уточняет рекомендации с учетом изменяющейся обстановки.
По словам Руженцовой, если есть риск заболевания, то по общим рекомендациям школьники, как и организаторы экзамена, должны носить маски и перчатки. При этом если риск заразиться будет близок к нулю, то данная мера для детей будет необязательна.
Также она отметила, что тестировать выпускников на коронавирус перед ЕГЭ нерационально, поскольку процедура является сложной и не дает мгновенного результата.

"Необходимо проверить каждого, кто приходит на экзамен, на клинические проявления заболевания. Участникам будут измерять температуру бесконтактным термометром", — сказала Руженцова в комментарии "Российской газете".

В этом году школьники начнут сдавать ЕГЭ с 29 июня, причем делать это будут только те выпускники, которые намерены поступать в вузы. Это около 780 тысяч детей по всей стране. На экзамене учащихся разместят на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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