Полиция расследует обстоятельства нарушения карантина советником Джонсона

"Я уверен, что полиция Дарема надлежащим образом и адекватно отреагировала на ситуацию вокруг визита Каммингса в конце марта. Однако очевидно, что в открытом доступе имеется достаточно дополнительной информации, которая заслуживает изучения. Сегодня я обратился... (к подчинённым) с просьбой установить факты, которые могут говорить о возможном нарушении законов или правил", - говорится в заявлении Уайта.