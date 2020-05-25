Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T15:29
https://ria.ru/20200525/1571959148.html
Полиция расследует обстоятельства нарушения карантина советником Джонсона
https://cdn24.img.ria.ru/images/155678/99/1556789954_0:0:3162:1779_1036x0_80_0_0_2f88f6bd81acf6cfeea33ed9aa89d834.jpg
РИА Новости

Полиция расследует обстоятельства нарушения карантина советником Джонсона

15:29 25.05.2020
131
© РИА Новости / Алексей ФилипповТабличка на улице Даунинг стрит в Лондоне
Табличка на улице Даунинг стрит в Лондоне
© РИА Новости / Алексей Филиппов
ЛОНДОН, 25 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция расследует обстоятельства нарушения карантина советником британского премьера Домиником Каммингсом, заявил исполняющий обязанности начальника полицейского управления Дарема Стив Уайт.
Ранее газеты Guardian и Mirror выяснили, что во время самоизоляции Каммингс покинул свой дом в Лондоне и отправился за 400 километров в город Дарем, где проживают его родители. Там его появление не осталось незамеченным, и 31 марта в местное отделение полиции поступила жалоба на возможное нарушение карантина. По данным Mirror, это был не единственный раз, когда Каммингс нарушил самоизоляцию, чтобы навестить своих родителей. Сообщается, что советника Джонсона заметили с женой в Дареме 19 апреля, спустя две недели после первого выхода. Газета пишет, что, по словам прохожих, они были удивлены, увидев чиновника так далеко от Лондона в период локдауна.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
23 мая, 15:50
"Было необходимо". В Британии пояснили нарушения советником Джонсона
"Я уверен, что полиция Дарема надлежащим образом и адекватно отреагировала на ситуацию вокруг визита Каммингса в конце марта. Однако очевидно, что в открытом доступе имеется достаточно дополнительной информации, которая заслуживает изучения. Сегодня я обратился... (к подчинённым) с просьбой установить факты, которые могут говорить о возможном нарушении законов или правил", - говорится в заявлении Уайта.
Как ожидается, в понедельник офис премьер-министра сделает очередное заявление по ситуации. Накануне премьер Борис Джонсон выступил в защиту своего главного советника, несмотря на то, что общественность призывала отправить его в отставку.
В субботу официальный представитель британского премьер-министра выступил в поддержку Каммингса, заявив, что, учитывая, что его жена, предположительно, была заражена коронавирусом, и высокую вероятность того, что он заболеет сам, Доминику Каммингсу было необходимо обеспечить должную заботу о маленьком ребенке. Его сестра и племянницы якобы предложили помощь, так что он на тот случай, если она понадобится, приехал в дом, расположенный рядом, но отделенный от дома, где проживают родственники. Его сестра совершала покупки для семьи и оставляла все за дверью, сообщил представитель канцелярии премьера.
10 Даунинг-стрит официальная резиденция и офис премьер-министра Великобритании в Лондоне
24 мая, 01:17
На Даунинг-стрит отвергли новые обвинения в адрес советника Джонсона
Каммингс - один из идеологов Brexit, "правая рука" Джонсона. По некоторым данным, именно Каммингс стоит за многими неоднозначными решениями премьера, многие из которых заканчивались скандалами. Его часто называют "серым кардиналом", утверждая, что именно из-за него, в частности, был вынужден уйти в отставку бывший канцлер Саджид Джавид: Каммингс якобы пытался заставить его набрать в минфин советников с Даунинг-стрит, то есть одобренных самим Каммингсом, тот отказался это сделать и был вынужден покинуть свой пост. Каммингс участвовал и в разработке "коронавирусной" стратегии правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБорис ДжонсонВеликобританияЛондонДаремВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко сравнил период пандемии с первыми годами своего президентства
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
СБУ открыла дела против шести поставщиков медицинских средств
Президент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета Победа
Глава СК поручил проверить сообщение о драке на рейсе Сочи — Москва
Пассажирский самолет
ТПП предложила ввести ряд налоговых послаблений для авиаотрасли
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Подмосковье при хлопке газовоздушной смеси пострадали два человека
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
США не предлагали переговоры по договору об открытом небе, заявил Грушко
Представитель Евросоюза по иностранным дела Жозеп Боррель
Боррель призвал к сбалансированным отношениям ЕС и России
Суэцкий канал
Крупнейший в мире контейнеровоз прошел через Суэцкий канал
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В детдоме под Саратовом выявили два случая заражения коронавирусом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
У Бориса Джонсона после COVID-19 ухудшилось зрение
Тестирование на коронавирус
Глава красноярского Минздрава заболел COVID-19
Бальнеологический курорт Мацеста в Сочи
Составлен рейтинг популярности оздоровительных курортов России
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский попросил гуманитарной помощи у Израиля для борьбы с COVID-19
Пробирка с тестом на коронавирус
Иракские власти закрыли город под Багдадом из-за вспышки COVID-19
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении у девяти воспитанников детского дома выявили коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
03:22Исследование: менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО
03:21В Подмосковье сократилось число совершенных иностранцами преступлений
03:20Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
03:18Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
Лента новостейМолния