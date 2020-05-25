Полиция расследует обстоятельства нарушения карантина советником Джонсона

ЛОНДОН, 25 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция расследует обстоятельства нарушения карантина советником британского премьера Домиником Каммингсом, заявил исполняющий обязанности начальника полицейского управления Дарема Стив Уайт.
Ранее газеты Guardian и Mirror выяснили, что во время самоизоляции Каммингс покинул свой дом в Лондоне и отправился за 400 километров в город Дарем, где проживают его родители. Там его появление не осталось незамеченным, и 31 марта в местное отделение полиции поступила жалоба на возможное нарушение карантина. По данным Mirror, это был не единственный раз, когда Каммингс нарушил самоизоляцию, чтобы навестить своих родителей. Сообщается, что советника Джонсона заметили с женой в Дареме 19 апреля, спустя две недели после первого выхода. Газета пишет, что, по словам прохожих, они были удивлены, увидев чиновника так далеко от Лондона в период локдауна.
"Я уверен, что полиция Дарема надлежащим образом и адекватно отреагировала на ситуацию вокруг визита Каммингса в конце марта. Однако очевидно, что в открытом доступе имеется достаточно дополнительной информации, которая заслуживает изучения. Сегодня я обратился... (к подчинённым) с просьбой установить факты, которые могут говорить о возможном нарушении законов или правил", - говорится в заявлении Уайта.
Как ожидается, в понедельник офис премьер-министра сделает очередное заявление по ситуации. Накануне премьер Борис Джонсон выступил в защиту своего главного советника, несмотря на то, что общественность призывала отправить его в отставку.
В субботу официальный представитель британского премьер-министра выступил в поддержку Каммингса, заявив, что, учитывая, что его жена, предположительно, была заражена коронавирусом, и высокую вероятность того, что он заболеет сам, Доминику Каммингсу было необходимо обеспечить должную заботу о маленьком ребенке. Его сестра и племянницы якобы предложили помощь, так что он на тот случай, если она понадобится, приехал в дом, расположенный рядом, но отделенный от дома, где проживают родственники. Его сестра совершала покупки для семьи и оставляла все за дверью, сообщил представитель канцелярии премьера.
Каммингс - один из идеологов Brexit, "правая рука" Джонсона. По некоторым данным, именно Каммингс стоит за многими неоднозначными решениями премьера, многие из которых заканчивались скандалами. Его часто называют "серым кардиналом", утверждая, что именно из-за него, в частности, был вынужден уйти в отставку бывший канцлер Саджид Джавид: Каммингс якобы пытался заставить его набрать в минфин советников с Даунинг-стрит, то есть одобренных самим Каммингсом, тот отказался это сделать и был вынужден покинуть свой пост. Каммингс участвовал и в разработке "коронавирусной" стратегии правительства.
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