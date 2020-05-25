В Волгограде задержали зампрокурора

ВОЛГОГРАД, 25 мая — РИА Новости. Заместителя прокурора Волгограда задержали по подозрению в покушении на получение взятки в значительном размере, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
По информации ведомства, в понедельник сотрудники СУ СК по Волгоградской области, регионального УФСБ и службы безопасности прокуратуры задержали заместителя прокурора Волгограда.
"Ему инкриминируется покушение на получение взятки в значительном размере", — сообщила Рудник.
По ее словам, в настоящее время проводятся следственные действия.