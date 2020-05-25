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В Волгограде задержали зампрокурора
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РИА Новости

В Волгограде задержали зампрокурора

15:26 25.05.2020 (обновлено: 16:23 25.05.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ВОЛГОГРАД, 25 мая — РИА Новости. Заместителя прокурора Волгограда задержали по подозрению в покушении на получение взятки в значительном размере, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
По информации ведомства, в понедельник сотрудники СУ СК по Волгоградской области, регионального УФСБ и службы безопасности прокуратуры задержали заместителя прокурора Волгограда.

"Ему инкриминируется покушение на получение взятки в значительном размере", — сообщила Рудник.

По ее словам, в настоящее время проводятся следственные действия.
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